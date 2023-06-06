英特爾要賣Mobileye部分持股 籌資約15億美元

英特爾（Intel）將賣掉自駕車部門Mobileye Global的部分持股，籌資約14.8億美元，為宏大的支出計畫提供資金。

Mobileye在5日提交的監管文件中表示，英特爾將釋出3,500萬股Mobileye股權，以及進一步出售525萬股的選擇權。Mobileye的股價自去年10月上市以來已經大漲逾一倍。高盛集團和摩根士丹利將承銷售股事宜。

英特爾執行長基辛格已推動宏大計畫，藉由蓋新廠與迅速改善製造技術的方式，希望重新奪回在半導體產業的龍頭地位。不過此時英特爾個人電腦處理器產品的主要市場市況下滑，而且該公司市占率逐步流失，不利營收與獲利。

在最新釋出Mobileye的股權後，英特爾仍將保留對Mobileye約88%的持股。英特爾是在2018年以153億美元收購Mobileye。

Mobileye股價5日下跌2.7%至每股42.37美元，今年來漲幅達21%；英特爾股價下跌4.6%至每股29.86美元，今年來漲幅收斂至13%。