法國將為意法半導體和格芯的新工廠提供29億歐元援助

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集微網消息，路透社6月5日報導，法國將提供29億歐元政府援助，以支持意法半導體（STMicroelectronics）、格芯（GlobalFoundries）在法國東南部Crolles總投資75億歐元的半導體製造工廠。

法國財政部長佈魯諾·勒梅爾在與兩家公司負責人擧行的聯合新聞發佈會上表示，「這是一筆相當大的投資」。他補充，29億歐元是法國為到2030年投資芯片行業預留的55億歐元一攬子計劃的一部分。

2023年4月28日，意法半導體、格芯獲歐盟批准，在法國政府支持下建設Crolles半導體製造工廠。兩家公司在去年7月宣佈，新工廠位於意法半導體在Crolles的現有工廠旁邊，目標到2028年達到滿負荷生產，每年生產62萬片18nm晶圓。

而「意法半導體中國」2022年7月消息稱，該工廠的目標是到2026年提高到最大產能。

半導體 法國 歐盟

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