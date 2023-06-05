OPEC+研議擴大減產

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日召開部長級會議，商討擴大減產，討論方向為日產量進一步減少100萬桶，但在開會四個多小時後，依然進展艱難，癥結點在於計算減產量及配額所依據的產量基準。

路透報導，消息人士透露，OPEC+討論在去年10月起減產200萬桶、及今年5月生效的自願減產160萬桶之外，日產量再減少100萬桶，若計畫獲批准，日產量將共減少466萬桶。

OPEC+目前試圖解決2023及2024年產量基準的問題。由於奈及利亞與安哥拉等非洲成員國實際產量一直未能達標，沙烏地阿拉伯為此試圖說服兩國減少產量配額，使配額量與實際產量更加符合。但兩國反對降低產量基準，因為這可能迫使兩國真的減產。

阿聯則爭取更高的產量基準，以反映產能增加的現實，但這反而可能使OPEC+的總減產量縮小。

可能的結果之一，就是把4月一些成員國的自願減產行動予以正式化，並適用於整個OPEC+，使總減產量由每天160萬桶提高到210萬桶；但與5月的實際產量相比，新增的減產目標僅略大於30萬桶。

若OPEC+決定再減產100萬桶，沙俄配額都為每日970萬桶，只比沙國自願減產後的目標量少28.5萬桶。