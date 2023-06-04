疫後客機訂購潮 全球爆發

航空公司今年1至5月已訂購合計近1,200架新飛機，顯示出疫後客流量持續回溫，讓航空公司的機體需求也隨之復甦。

英國金融時報報導，據航空顧問業者IBA研究，如此高的數據主要來自三筆明顯龐大交易，包括印度航空2月宣布將向空中巴士和波音採購470架的單走道和長程寬體客機。包括選擇權在內，截至5月底的總訂單量為1,198架。

這麼多的訂單凸顯出航空公司需求恢復到疫前水準的速度之快。國際航空運輸協會（ITAT）上周表示，4月整體客流量年比增長46%，各國國內線已恢復到疫前水準，國際線則由亞太地區公司引領復甦。

航空產業整體持續的產能受限，已激起航空公司的機體需求，某些最熱門機種的交機時程已排到2030年。自疫情高峰以來，無論空巴、波音還是引擎製造商，都因零件短缺而在達成出貨目標上遭遇困難。

IBA市場分析經理麥克林托克表示：「航空公司正急著恢復運能，一方面把庫存的飛機再拿出來，同時也訂購新飛機。他們全都渴望搶到排隊交機隊伍的最前排。」

IBA數據顯示，去年包括取消訂單在內的淨訂單為1,592架，是疫情前2019年812架的近兩倍，其中多達1,436架是單走道客機，例如空巴最暢銷的A320客機；其餘156架則為長途飛行用的寬體客機。

航空業的供需失衡預料還會維持一段時間，部分業界主管已警告，交機問題將會至少持續到明年。

波音執行長凱爾洪（David Calhoun）2日表示，航空業供應鏈問題的解決進展「令人挫折地緩慢」，「我們必須聰明地管理供應，以因應需求激增」。