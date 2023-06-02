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中美防長「香格里拉」對話會晚宴握手寒暄

聯合報／ 聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
大陸防長李尚福（左2）在2日香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁（右3）握手寒暄。（圖／取自微博CGTN記者團）
大陸防長李尚福（左2）在2日香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁（右3）握手寒暄。（圖／取自微博CGTN記者團）

大陸防長李尚福出訪新加坡並參加香格里拉對話，由於此次其與美國防長奧斯丁會晤機會已並不大，兩人的其他互動也備受矚目。最新消息顯示，兩人在香格里拉晚宴上有握手寒暄。

據大陸官媒CGTN記者團微博2日晚間消息，李尚福與奧斯丁在香格里拉對話會開幕晚宴上握手。根據所發布的短影片，兩人有簡短寒暄，李尚福與奧斯丁互相問候幾句。

此前美國國防部已經透露大陸國防部拒絕雙方防長在香格里拉對話期間會晤。而大陸國防部發言人譚克非5月31日表示，「對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方」。

譚克非強調，「美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度」。他要求美方要以實際行動展示誠意，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。不過他也強調，「兩軍接觸交流並未中斷」。

稍早據央視軍事消息，李尚福在會見新加坡國防部長黃永宏時重申「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心」，他強調大陸堅持「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許民進黨當局挾洋謀獨，絕不允許外部勢力以台制華，絕不承諾放棄使用武力」。

國防部 香格里拉 李尚福

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