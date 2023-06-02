AI驅動的科技股漲勢閃紅燈？策略師：慎防美股「6月昏倒」
美股標普500指數1日收盤再次漲破4,200點，在債限法案過關解除美國債務違約警鈴和聯準會（Fed）本月可能暫停升息的利多助攻下，這個阻力關卡會從美股「天花板」轉變成「地板」嗎？
財經網站MarketWatch報導，2日（周五）即將出爐的美國5月非農就業數據，將是牽動美股後市漲跌的一大關鍵，因為從這份就業報告可研判Fed本月是會繼續升息，還時暫停升息腳步。
不過，即使最新就業報告傳來令市場欣喜的消息，恐怕也不足以讓美股最近的漲勢繼續奔馳。
LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist說，基於技術性與季節性因素，投資人宜防範美股可能在「6月昏倒」（June Swoon）。
Turnquist認為，債限僵局打破，可能使標普500指數有望一鼓作氣，大幅突破4,200點阻力區。
技術面因素
然而，今年來人工智慧（AI）題材發燒，已導致科技股和超大型股呈現「超買」情況，再加上今年這波漲勢廣度不足、不見眾多類股和小型股參與，有礙大盤近期在4,200點附近的阻力區築成堅實底部。
他說：「儘管超買情況驗證科技股的上漲趨勢，而且超買也不表示就玩完了，但短期整理和（或）拉回機率似乎與日俱增。」
他指出，相對強弱指標（RSI）顯示，相對於標普500指數而言，科技股這波漲勢已顯得太猛、太急。
季節性因素
季節性因素是另一顧慮。儘管「5月賣股走人」的股市俗諺廣為人知，但回顧歷史，6月更是美股淡季，通常在春/夏末期報酬率都欠佳。標普500指數6月的平均漲幅為0.0%，漲幅中位數則為0.1%，是1950年以來表現第四差的月份。
Turnquist說：「整體而言，6月平均報酬率遜色。不過，在標普500指數走高的6月份，平均報酬率有2.5%。相形之下，在標普500指數走低的6月份，平均報酬率是負3.0%。」
不幸的是，回顧往年，6月對科技股而言更糟。自1990年以來，科技股每逢6月平均報酬率為0.0%，報酬率中位數為負1.7%，是表現第二差的月份。6月科技股上漲的機率只有42.4%。
但也不是完全沒指望。Tunquist說：「好消息是，若有均值回歸（mean reversion），將提供拉回買進機會，給科技股投資人更佳切入點，可能有利於科技股上漲。」因此，他的公司仍維持給科技股「中立」投資建議，現正靜候更佳的買進時點。
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