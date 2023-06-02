快訊

遺產沒繼承財富反變「父債子還」！ 律師提3關鍵：修法後提訴訟可免還

民進黨涉性騷導演神隱關臉書！微縮藝術家曝過往黑底：令人作噁

IG抗癌網紅認「裝病3年」 健身照標注化療次數竟是作假

蘋果計劃展店 調整全球零售鏈 將進一步深耕中印市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果計劃調整全球零售鏈，進一步深耕中國和印度市場。路透
蘋果計劃調整全球零售鏈，進一步深耕中國和印度市場。路透

蘋果正制定擴大和加強零售鏈的計畫，以進一步深入中國大陸和亞洲其他地區的業務，同時該公司還將修整美國和歐洲門市。

知情人士透露，蘋果正討論到2027年底在亞太地區展店15家，歐洲和中東五家，美國和加拿大再多四家。該公司據悉還計畫將亞洲的六家、歐洲的九家、北美13家店重新翻修或遷址。總體而言，蘋果計畫未來四年內新建、搬遷或改造53家門店。

根據知情人士，正在討論或推動、最令人矚目的新門市包括印度的三家，馬來西亞的第一家，以及位於巴黎歌劇院購物區的一家將升級改造。蘋果還計劃，很快會在倫敦貝特西發電站附近、新的區域性總部旁邊開設新門市，邁阿密也要新增一家分店。此外，也計劃在上海靜安寺購物中心設旗艦店。

未來落址和啟動時間仍處於內部評估或擬議階段，這意味也有可能延遲或完全取消。不過，許多門門已在開發中，蘋果已同意簽約租賃。該公司發言人謝絕置評。

蘋果目前在26個國家擁有520多家門市，其中大約半數在美國。

此次擴張的重點是亞太地區，2027年底前新建或翻修21家門市。蘋果去年在亞太市場的營收大約1,300億美元，占總營收的三分之一，而像印度這樣的國家，正崛起為重要的成長引擎。蘋果在4月在印度開了兩家門市，這也是蘋果首次在印度展店。今年稍晚，蘋果將在大陸溫州開一家新門市，並改造上海南京東路旗艦店。

印度 美國 馬來西亞

延伸閱讀

蘋果將推新Mac 台鏈受惠

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

鴻海：印度28奈米半導體合資案 與當地政府溝通討論

媒體驅逐戰？印度境內40年來首次無中國記者

相關新聞

台美貿易倡議 簽署首批協定

台美一日上午十點（台灣時間一日晚上十點）於美國在台協會（ＡＩＴ）華府總部正式簽署「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定，雙方代...

不確定性消除 股指9個月新高

眾議院通過債務上限法案是避免違約的關鍵一步，該法案已提交參議院，美股收漲。

Fed 6月不升息 預期升高

美國聯準會（Fed）兩位今年皆有決策投票權的官員暗示，支持6月決策會議按兵不動，但也表明接下來仍可能會再升息。這些話促使...

ECB：通膨未觸頂 繼續升息

歐元區上月核心通膨降溫的速度比預期快，但仍不足以讓歐洲央行（ECB）暫停升息。總裁拉加德表示，沒有「明顯證據」證實核心通...

華爾街瘋AI 加緊招兵買馬

人工智慧（AI）投資熱潮從科技界延燒到金融業，摩根大通和其他華爾街公司最近紛紛大舉招兵買馬延攬AI人才，盼能借助AI提升...

新加坡房價 亞太最貴

最新報告顯示，新加坡已超越香港，成為亞太地區私有住宅最貴的城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦