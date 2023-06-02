台美貿易倡議 簽署首批協定

台美一日上午十點（台灣時間一日晚上十點）於美國在台協會（ＡＩＴ）華府總部正式簽署「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定，雙方代表為ＡＩＴ執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與我駐美代表蕭美琴。行政院發言人林子倫對此說，該協議不但深具歷史意義，也是新的開始，台灣將持續強化和各國的聯繫合作，並向台美全面性的自貿協定（ＦＴＡ）前進。

日前在美國底特律出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）貿易部長會議的行政院政務委員鄧振中，及美國副貿易代表畢昂奇也到場見證。

該倡議日前已針對貿易便捷化、中小企業、反貪、良好法規和服務業國內規章這五項議題完成談判，並完成中、英文法律約本。行政院經貿談判辦公室宣布，台美正式簽訂其首批協定。林子倫指稱，台美貿易協定是歷任政府不曾停歇的努力目標，這次簽署奠定台美貿易未來持續發展的完整結構。

國發會主委龔明鑫說，供應鏈重組和競爭力來源的關鍵，不在於關稅減讓多少，而是有無呼應新秩序的體制，該倡議不是看短期的牛肉，長遠來看，「這會是全世界未來貿易新秩序的樣板、先驅」。

龔明鑫還說，過去貿易談判大多圍繞調降關稅，可以得到多少貿易利益的內容，外界會質疑該倡議由美方主導，但對台灣而言，參與這些新秩序談判的本身就很重要，重點不在於降多少關稅，而是台灣能夠在談判過程中，表達這樣的制度設計能否承擔、需不需要緩衝期，若沒有先去談，而是「被決定」，台灣將完全沒機會表達能否承受。

至於為何美國要先從台灣談起，龔明鑫提到，台灣雖非聯合國會員，但對於先進倡議，台灣大多會「自己先做好」，因此美國「跟我們談比較好談、我們也比較容易接受」。

中國大陸外交部發言人毛寧一日說，美方有關行徑嚴重違反「一中原則」和中美三項聯合公報的規定。