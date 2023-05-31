輝達股票現在太貴？路透：一周前更貴

路透報導，雖然人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）近日股票大漲，然而公司股票現在其實是比較便宜的，至少以一項分析師和投資人廣泛使用的衡量標準來看，可以得出這個結論。

輝達最近的三個交易日，漲幅逾31%，包括周二的3%上漲，股價收在401.11美元。周二盤中市值還一度突破1兆美元。

根據路孚特（Refinitiv）的資料，輝達股票現在以華爾街平均估計未來12個月獲利的45倍成交，也就是預期本益比（forward P/E）為45倍。然而輝達本月18日交易時的本益比倍數是62倍，大約是輝達發布超佳財測，引爆這波股價大飆的一周前。本益比愈高，表示該檔股票愈貴。

路透解釋，投資人搶進輝達股票，但它的本益比卻在下跌，是因為華爾街調高輝達獲利預期的速度比股票上漲的速度還快。

華爾街對輝達第2季獲利預期的共識是每股盈餘可達2.05美元，這是分析師們平均提高95%後的數字。全年的每股盈餘預期則是平均提高71%至7.75美元。

分析師提高獲利預期是基於輝達上周三的財測顯示，本季營收將較華爾街所估高出50%以上。輝達執行長黃仁勳那時說，資料中心晶片需求彈升，輝達要大量增加供貨。

股價方面，分析師將輝達目標價中位數由上月底的300美元調高到450美元，不過仍在辯論輝達在這股熱潮下強勁的營運表現能否持續。

Hargreaves Lansdown市場主管Susabbah Streeter說，投資人非常興奮輝達的營收預期要爆發，但供應鏈能不能跟上來，是要留意的問題，這環節的變數可能造成股價波動。她認為，「輝達搶到AI主宰地位的前排，以及成長階段的改變，都不太可能只是短暫的，但是熱到這種程度，會將帶來挑戰」。

輝達周二盤中市值一度站上1兆美元，收盤降回到約9,910億美元，仍然比市場對手高出很多。例如超微（AMD），現在的預期本益比是38倍左右。輝達今年到目前漲幅近175%，是標普500成分股中漲幅第一大的股票，第二大是臉書母公司Meta的119%。

AI這個詞雄霸近幾周來的美國上市公司財報關鍵字。路透分析發現，標普500企業法說會上，AI被提及近900次。像是輝達的法說會就提到86次，Google談到52次，微軟（Microsoft）35次。