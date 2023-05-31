美歐經濟高官會晤 協調經貿政策應對中國

（德國之聲中文網）美國與歐盟"貿易和科技委員會"（TTC）本周二在瑞典北部的盧裡亞（Lulea）舉行為期兩天的會議，商討的議題包括如何應對中國在科技領域帶來的挑戰。

美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪都將出席此次會議。歐盟方面與會的包括歐盟委員會兩位副主席--反壟斷事務委員維斯塔格（Margrethe Vestager）、貿易委員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）和內部市場委員布雷頓（Thierry Breton）。

據路透社報道，一份24頁的聯合聲明草案中概述了一系列議題，包括生成式人工智能算法的最低標准，以及出口管制和投資監測，後者迄今主要針對俄羅斯。盡管聲明草案僅兩次提到中國--分別在涉及非市場經濟行為和虛假信息方面，但中國將是此次會議的一個焦點。

德國《商報》的報道稱，歐盟和美國計劃通過協調投資和出口管控，來保持自己對中國的技術優勢。歐委會副主席維斯塔格對該報表示，通過限制某些"有風險的商品"的貿易，可以保障其他普通商品的自由流通。報道稱，會議可能達成一些具體措施，以阻止中國在例如芯片制造、人工智能、生物技術等領域繼續趕超西方。

大西洋兩岸步調不一

彭博社則引述消息人士報道，華盛頓主張對中國采取更具有對抗性的立場，而歐盟方面則顯得猶豫。與之前的草案文本相比，歐洲國家同意的最新聲明文本中刪除了明確將中國列為非市場經濟的提法。另外還有一些提及中國的內容被刪除。

此外，美國還想譴責中國和俄羅斯對他國 "經濟脅迫"。而最新的版本雖然提到了這個問題，但避免了點這兩個國家的名。

這一最新版本還軟化了先前的措辭，即雙方計劃在篩選境外投資方面達成一致，而僅僅表示"認識到旨在解決境外投資風險的適當措施可能是重要的"。這與此前七國集團聲明的措辭基本保持一致。分析人士指，美國認為七國集團的協議是一個底線，而對歐盟的大多數人來說，它則是一個上限。

路透社援引外交人士稱，華盛頓試圖推動會議達成某種表述，以應和一周前G7領導人峰會上表達的一些憂慮。中國官媒《環球時報》稱這次7國集團峰會為 "反華研討會"。

彭博社報道稱，歐盟國家長期以來一直試圖抵制美國將TTC變成一個過度關注中國的論壇。這是美歐貿易和技術委員會的第四屆會議，其他的議題還包括討論電信基礎設施、半導體補貼和電動汽車充電的方案等。

"貿易和科技委員會"是美國政府和歐盟之間在經濟政策領域進行協商的一個重要平台。在此，華盛頓和布魯塞爾的互動並非一帆風順，此前歐盟對拜登政府的"減少通貨膨脹法案"頗為不滿，因為它對歐洲企業構成了歧視。數月來，雙方試圖消弭因此產生的矛盾，但收效有限。

（路透社、彭博社、《商報》）

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