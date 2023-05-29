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韓媒：韓國半導體出口高度依賴中美需求

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓聯社報導，由於韓國的半導體出口高度依賴中國和美國對智慧手機和服務器的需求，相關經濟波動比其他國家更大。

報導引述根據韓國銀行5月29日發佈的題為「韓國半導體需求結構的特徵和影響」的報告，估計在韓國半導體出口中，智慧手機和服務器的需求分別佔44%和20.6%。

從地區來看，中國和美國佔比較大，在智慧手機方面，兩國水平差不多，在服務器方面，美國影響更大。

考慮到這種需求結構，韓國銀行解釋說，未來國內半導體市場將取決於中國智慧手機消費和美國數據中心投資是否復甦。

此前，由於疫情原因，中國的智慧手機消費低迷，但預計韓國低迷的半導體經濟將隨著經濟活動恢復後的時滯復甦而逐漸得到緩解。

就美國服務器需求而言，由於性能惡化和經濟不確定性，主要大型科技公司（大型IT公司）減少了數據中心投資支出。

韓國銀行研究侷趨勢分析組經理Lee Gyu-hwan表示，「由於韓國半導體經濟的波動性大於其他國家，我們需要通過加強非內存競爭力來降低振幅或多元化需求來源。」

據外媒報導，美國政府曾悄悄要求韓國企業不要將韓國半導體作為美光產品的替代品出售給中國。但韓方官員表示，他們不願介入這場爭端，將聽從這些公司的意見。「至於美國讓我們做什麽，不讓我們做什麽，這實際上取決於我們的企業。擁有全球業務的三星和其他企業將對此做出判斷。」韓國貿易部副部長表示。

半導體 美國

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