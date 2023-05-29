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不依賴稀土金屬「銦」 佳能成功開發OLED面板新材料

集微網／ 集微網

集微網消息，據日經亞洲報道，佳能宣佈成功研發一種不依賴稀土金屬的OLED面板材料，這項技術能夠減少對於銦這種稀土金屬的依賴，同時可以幫助降低成本。

佳能研發的新材料利用量子點（QD）來生成不同的色彩，這種量子點是直徑小於1nm的微小顆粒，當背光照射到量子點材料時，波長會發生改變，從而可以生成不同顔色。目前，三星的量子點面板已經得到大規模應用，被命名為QLED，不過三星使用磷化銦這種材料。銦是一種稀土金屬，在地球上的含量極少，目前中國是這種元素的主要來源，佔世界年產量的59%左右。

佳能使用鉛元素來構建量子點，這種元素極為豐富，並且可以從垃圾中回收，成本是銦的百分之一。以往銦量子點材料的耐用度不足，但佳能利用某種生產打印機墨粉/墨水的技術克服了這一問題。佳能的目標是在2025年左右使這項技術商業化

關於OLED電視的原理，傳統的方法使用彩色濾色片來生成紅、綠、藍三原色，而QD量子點技術可以生成更純淨的三原色，效率更高、色彩更好、耗電量更低。除了三星，目前還有索尼、TCL、夏普等都推出過量子點電視。此前有機構預計，隨著量子點面板的普及，預計2025年這類電視的市場份額將佔到8%，年銷量2200萬台。

稀土 TCL

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