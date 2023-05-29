本周開盤前 五件國際事不可不知

美國府會終於在上周未達成提高聯邦政府舉債上限的「原則」協議，標普500指數期指周一開盤應聲上漲0.7%，美元兌風險貨幣走貶。而在人工智慧（AI）熱潮帶動下，費城半導體指數上周五連續二日大漲超過6%，美股三大指數也連漲二日。投資人焦點如今將回到聯準會（Fed）是否繼續升息。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

提高舉債上限協議 敲定

美國國會預定本周表決，有望避免美國聯邦政府在6月初面臨倒債危機，但接下來的挑戰是讓兩黨不滿折衷方案的國會議員接受，全球經濟與金融市場可能只能短暫鬆口氣。

美國總統拜登與聯邦眾議院議長27日夜間達成凍結舉債上限的初步協議，31.4兆美元的聯邦政府舉債上限將凍結到2025年1月，跨越2024年總統大選，並對同期的政府支出設定上限。

目前已知的協議內容，包括2024年度非國防支出額與2023年度大致相同，2025年增加約1%；國防支出大約與拜登政府2024年度預算計畫的金額相同，約比上年度的8,580億美元增加3%。

費半連二日漲逾6%

科技股集中的那斯達克綜合指數上周五大漲2.2%，投資人對AI的熱情不斷增長。標普500指數上漲1.3%，道瓊工業指數上漲328點，漲幅1%。一周下來，那斯達克上漲2.5%，已連續五周收高，創下30多年來最佳同期漲勢。相較之下，標普500指數本周小漲0.3%，道瓊指數則下跌1%。

台積電ADR前一個交易日飆漲12%後，上周五再漲2.2%，較台北交易股票溢價12%，費城半導體指數更大漲6.3%，周線分別大漲11.9%和10.7%。邁威爾科技（Marvell Technology）預告AI事業營收下個年度將翻倍，股漲飆漲32%，繼輝達（Nvidia）之後成為另一檔AI飆股。輝達上漲2.5%，延續上個交易日24%漲勢，逼近1兆美元市值大關。

美國合眾銀行資產管理集團投資長費里曼指出，AI需求激增，應會支撐晶片股未來幾個月的漲勢，「以目前動能來看，沒幾個人膽敢反向對作」。

另外，最新數據顯示，4月消費者大幅增加支出，通膨也加速上升，不僅加深對Fed繼續升息的預期心理，也減低對Fed今年轉而降息的押注。

如今，市場預料Fed在6月14日會議上再次升息的可能性約為50%，而一個月前預料升息的可能性只有8.3%。

美不會容忍陸封殺美光

美國商務部長雷蒙多表示，美國「不會容忍」中國大陸最近封殺美光（Micron）部分晶片的決定，認為這是「經濟脅迫」，正與盟邦商討因應之道，這是她對美光晶片禁令所使用的最尖銳措辭，美國貿易官員也透露美國不會假設美中貿易關係將有「突破」，暗示美中經貿官員上周會面後，美中晶片與貿易戰持續升溫。

印太經濟架構 14國對強化供應鏈達成協議

IPEF成員國在底特律召開貿易部長會議，美國貿易代表戴琪與商務部長雷蒙多27日一同宣布，IPEF貿易部長已同意強化關鍵原料和礦產供應鏈的協議，為IPEF去年5月在東京推出以來，首度針對特定措施達成協議。

雷蒙多表示，這項供應鏈協議的目標是要避免新冠疫情期間的瓶頸再現，將對未來的干擾提出「具體而實際的解決方案」，包括設立協調不同領域供應鏈的理事會和一個「危機因應網路」，為成員國提供潛在供應干擾的早期預警，並且籌備緊急因應措施，還要創設一個勞工權益顧問理事會，處理勞工訓練問題。這項協議也希望降低各國對中國大陸關鍵產品的依賴。

這項供應鏈協議也是IPEF四大支柱的第一項成果，另外三項支柱的焦點為促進貿易、改善工作條件、擴大使用潔淨能源、改革稅收結構、對抗貪腐。

OPEC+內訌 沙俄減產不同調

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）下周將召開產量會議，知情人士透露，沙烏地阿拉伯對於俄羅斯持續對國際市場大量出口廉價原油，感到不滿，沙俄緊張升高，使OPEC+內部對是否進一步減產的立場益發分歧。俄國傾向維持現行政策不變。

華爾街日報（WSJ）報導，沙國官員已向俄國官員，表達對於俄國未能徹底遵循減產承諾的不滿，並要求俄國重視減產承諾。沙國是否會立即對俄國採取行動，目前仍不清楚。

OPEC+將於6月4日召開部長會議，決定下半年石油產量。全球經濟減緩，削弱石油需求，OPEC+益發擔憂油價展望。沙國能源部長阿布都阿濟茲已警告油市空頭「小心」，暗示可能再度減產。