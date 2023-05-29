美光禁令／南韓定調 不乘人之危

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在中國大陸以國家安全為由，禁止關鍵產業採購美國記憶體晶片大廠美光（Micron）的晶片後，知情人士透露，南韓將避免「乘人之危」，利用美光在中國大陸市場留下的市場缺口得益，以免南韓與美國的關係因此受到離間。

在北京實施美光禁令後，南韓曾暗示三星電子和SK海力士或許能填補市場缺口，但彭博資訊引述知情人士報導指出，南韓政府不會鼓勵國內的記憶體晶片業者乘機攫取市場，因為南韓視美國為南韓晶片業的長期重要夥伴，不想因此破壞雙方關係。

中國大陸是三星電子和SK海力士的最大市場，也是這兩家公司部分工廠的所在地，但三星電子和SK海力士能否繼續在中國大陸營運，仍仰賴美國給予的許可，給了美方取得影響南韓決定的籌碼。

華府智庫韓國經濟研究所（KEI）資深主管史坦格隆出，美光晶片的廣泛禁令，讓南韓陷入兩邊的最糟處境，若南韓企業不補上美光的缺口，可能遭北京當局以南韓部署薩德飛彈防禦系統時的「限韓令」方式懲罰；若補上缺口，又可能觸怒美國。

美國商務部長雷蒙多已批評中方的美光晶片禁令為「經濟脅迫」，「不會容忍」。目前還不清楚中方是否會擴大打壓美國晶片業者，也不清楚美方是否會祭出反制或報復行動。

南韓 美國商務部

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