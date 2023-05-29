橄欖油價格漲上新高點

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

今年以來，國際原油價格跌了10%左右，但另一種原品卻在飆漲，根據國際貨幣基金（IMF）追蹤1990年以來的統計數據，特級初榨橄欖油的價格漲至歷史新高。這類油品在4月漲到每公噸6,269.63美元，比去年高出46%。

巴隆周刊（Barron's）報導，特級初榨橄欖油的批發價格約為每公升6美元，零售價則是兩倍或更多，主要取決於品牌和品質。總部位於紐澤西州的美國頂級橄欖油品牌Filippo Berio說，最近的橄欖產季是「有紀錄以來最具挑戰性，收成量為30年來最低」。

橄欖油變這麼貴的原因是，橄欖產量占全球約40%的西班牙去年發生嚴重乾旱。去年夏天是西班牙有紀錄以來最熱，也是該國最乾燥的夏季之一。

根據Olive Oil Times報導，西班牙農業、漁業和食品部今年3月預測，當前產季將僅生產68萬公噸的橄欖油，遠低於過去五年平均水準的137萬噸。西班牙政府已要求歐盟提供緊急資金以幫助農民。而義大利的收成也不多。

極端的溫度和價格可能預示著，未來橄欖油將出現更多波動，為囤積橄欖油的買家帶來更多的標價震撼（發現價格比想像高得多）。

橄欖油 西班牙 品牌

延伸閱讀

橄欖油價格飆漲至紀錄新高 去年西班牙乾旱惹的禍

西班牙地方選舉牽動年底大選 總理面臨政權保衛戰

新北技職國際化 莊敬傅沁慈錄取美國柏克萊音樂學院

足球／西班牙名將伊涅斯塔淚別神戶勝利船 仍表達要繼續踢球

相關新聞

印太經濟架構 喜事看見憂愁

IPEF成員國在底特律召開貿易部長會議，美國貿易代表戴琪與商務部長雷蒙多27日一起宣布，IPEF貿易部長已同意強化關鍵原...

美航空業備戰旅遊旺季

美國上周的陣亡將士紀念日長周末，將為美國夏季旅遊旺季揭開序幕，美國航空業正積極備戰，調整航班時刻表，強化人力配置，並投資...

OPEC+內訌 沙俄減產不同調

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）下周將召開產量會議，但知情人士透露，沙烏地阿拉伯對於俄羅斯持續對國際市場大量出口廉價...

小摩上海峰會 大咖雲集

英國金融時報（FT）報導，在全球企業努力因應多年來最嚴重的美國與中國緊張之際，摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙邀集...

橄欖油價格漲上新高點

今年以來，國際原油價格跌了10%左右，但另一種原品卻在飆漲，根據國際貨幣基金（IMF）追蹤1990年以來的統計數據，特級...

沙國傳申請加入金磚銀行

英國金融時報（FT）報導，沙烏地阿拉伯正在討論加入中國大陸主導的新開發銀行（NDB，又稱為金磚銀行），成為第九個成員國，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦