橄欖油價格漲上新高點
今年以來，國際原油價格跌了10%左右，但另一種原品卻在飆漲，根據國際貨幣基金（IMF）追蹤1990年以來的統計數據，特級初榨橄欖油的價格漲至歷史新高。這類油品在4月漲到每公噸6,269.63美元，比去年高出46%。
巴隆周刊（Barron's）報導，特級初榨橄欖油的批發價格約為每公升6美元，零售價則是兩倍或更多，主要取決於品牌和品質。總部位於紐澤西州的美國頂級橄欖油品牌Filippo Berio說，最近的橄欖產季是「有紀錄以來最具挑戰性，收成量為30年來最低」。
橄欖油變這麼貴的原因是，橄欖產量占全球約40%的西班牙去年發生嚴重乾旱。去年夏天是西班牙有紀錄以來最熱，也是該國最乾燥的夏季之一。
根據Olive Oil Times報導，西班牙農業、漁業和食品部今年3月預測，當前產季將僅生產68萬公噸的橄欖油，遠低於過去五年平均水準的137萬噸。西班牙政府已要求歐盟提供緊急資金以幫助農民。而義大利的收成也不多。
極端的溫度和價格可能預示著，未來橄欖油將出現更多波動，為囤積橄欖油的買家帶來更多的標價震撼（發現價格比想像高得多）。
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