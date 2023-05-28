人口增長難就業 印度經濟奇蹟幻滅

印度人口飆漲究竟是經濟奇蹟還是危機？印度人口正式超越中國，甚至有望在未來20年超過10億人口。就人口紅利的角度是發展經濟的極佳時機，但近年來印度因為就業機會不足，青年失業率甚至高達45%，且完全不見下降趨勢。人口增長也同時讓印度就學、考試壓力越發沉重，印度政府正面臨就業機會的挑戰。

勞動人口急速上升

正當中國人口結構改變，勞動力比例下降，逐漸變成高齡化社會，並且正式出現人口負成長的情況下，印度人口正式超越中國。但在勞動力人口、消費需求都大幅增加之下，已出現就業危機。

但據《CNN》報導，因人口快速增長造成的勞動力過剩，讓所謂「經濟奇蹟」對他們而言更多是負面的—工作機會太少，競爭太激烈。

「經濟奇蹟」的幻滅

根據印度經濟監測中心（CMIE）2022年12月的數據，雖然印度25歲以下人口占超過總人口的40%，但其中失業率也高達45.8%。對此，大多數分析師也認為這個問題是「不定時炸彈」，除非印度政府能提供更多就業機會，否則將會對印度的社會安寧造成危害。

印度前首席經濟顧問巴蘇表示，印度目前的青年失業率是「驚人」的，從15年前的緩步攀升，到近7、8年的大幅上升，都顯示就業機會嚴重不足是印度長年以來的問題。如果不能有效解決，「人口數第一國家」這個頭銜將會不再是紅利，而是負擔。

別無選擇

人口增長隨之而來的是巨大的競爭壓力。以軍人為例，台灣111年有大約70000人報考，錄取率達9%；印度則是每年有超過100萬人報考，錄取率甚至不到1%。

正是因為如此，相較台灣，印度的升學壓力也更難以想像。常常聽到為了考上好的大學，而將小孩送往千里之外讀高中的事情、雖然人均薪資和台灣有一定落差，補習的費用卻不比台灣便宜、全家把希望寄託在學生身上，因為對他們而言，念書就是翻身的唯一方法，

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