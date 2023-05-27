解讀中美商貿部長會面 陸官媒：美國已上了三把「鎖」

大陸商務部長王文濤25日在美國華盛頓會見美國商務部長雷蒙多，是美國總統拜登上任後雙方商務部長首度正式見面，對於這次的會見，中共官媒指出北京先談解決關切再談合作的態度，並點名美國已給中美經貿上了三把鎖。

大陸官媒中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」27日晚間發文解讀王文濤與雷蒙多（Gina Raimondo）的會見，指出這次交流內容「相比以往有明顯變化」，直接提到了交流一是「經貿關切」，一是「合作事項」，文章強調，「中美經貿交流，未來要談什麼，怎麼談？答案就在如何處理『關切』和『合作』的關係上」。

文章指出，北京先談並且重點談解決關切，再談合作，「這就是態度，也是中美經貿交流重要的一條方法論」。文章並批評美國對大陸經貿政策，「底色就是打壓遏制」，所以這些政策成為北京兩次會見首要關切，會見雷蒙多時，王文濤還談半導體政策、出口管制、對外投資審查。在會見美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）時，談了經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅。。

文章強調美國已經給中美經貿關係上了三把「鎖」。第一把鎖是「關稅」、第二把鎖是「出口管制」、第三把鎖是「建立對抗性的經濟小圈子」。

而對於美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前在布魯金斯研究所（Brookings Institution）提到美國並非要跟中國「脫鉤斷鏈」，玉淵譚天則引述政治學者黃靖說法指出，蘇利文所說「不是政策，只是表態」。

文章還援引專家解讀美國製成品進口份額中，大陸下降而越南等國上升、且大陸對越南出口同步增長的現象，大陸商務部研究院美洲與大洋洲所副所長周密解釋，製成品貿易，美國的最佳選擇是大陸，轉向越南製造增加了美國的運輸成本與採購成本。

而另一官媒環球時報27日則引述中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董少鹏表示，中美兩國應在不干涉內政的情況下就經貿問題進行合作，雙邊貿易政策應建立在全球公平競爭的原則之上，他說，美國無法通過打壓改變大陸國有企業在資源協調方面的優勢，並強調中國大陸一直在市場上公平競爭。

而中國社會科學院專家高凌雲也指出，北京已多次提出證據，表明美方表達的一些關切「沒有事實根據」。他並強調，雖然雙方明確表達了對關鍵問題的擔憂，但面對面會談仍發出「積極信號」。