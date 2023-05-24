末日博士羅比尼：債限恐拖累市場崩盤 美中關係恐更冷

有「末日博士」之稱的紐約大學史登學院經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，美國債務上限僵局可能拖到最後一刻才達成協議，或甚至協議難產，若是如此，市場崩跌無疑。

這位Roubini Micro Associates公司的董事長接受彭博資訊訪問時說：「可能拖到最後一刻才有協議，也可能他們達不成協議。假如協議談不成，那麼市場將會崩盤。」他是在多哈舉行的「卡達經濟論壇」場邊接受訪問。

羅比尼還提到，七大工業國（G7）日本峰會過後，美中關係解凍看來不太可能。他說：「這些地緣政治終究會對市場造成一些影響。」他指出，這些影響包括：經濟成長下滑、大宗商品價格上漲，市場和經濟持續受到驚擾。

他另談到美國銀行業動盪，他認為美國的區域性銀行「肯定」會蒙受一波信用緊俏打擊，按此刻估計，信用緊俏「將使美國經濟成長率減少至少50個基點（0.5個百分點）」。