亞非勞工湧入英國 填補專業人才荒

英國勞動市場欠缺技術勞工！根據統計，英國脫歐後，外國移民人數仍持續增加，當地許多企業大量聘僱來自非洲與亞洲的技術勞工，其中又以來自印度、南非與迦納的技術勞工最多。

IT與護士最多

目前英國國內仍有28萬個職缺，閒置工作者人數仍有15萬多人。英國「小型企業聯合會」調查也發現，8成小型企業目前不易獲得合適的員工。

據《天空新聞網》報導，英國律師事務所Eversheds Sutherland指出，2019及2022年，發給奈及利亞技術簽證超過2萬人、印度則超過11萬人，其中包括3.5萬名IT人員。從2021年1月起，5368名外國籍廚師取得英國技術簽證、會計師為9147人，最多的是護士及照護人員分別為5.3萬與3.5萬多人。

報告指出，從該數據可以發現，即使英國內政部針對業者祭出高申請費用，但業者仍願意自行吸收成本留住人才。對此，內政大臣布拉弗曼指出，「高技術勞工支持經濟成長這是事實，但我們需要降低整體移民人數而且不應忘記如何自力更生。」

無法促使業者訓練本地員工

據《路透社》報導，英國「特許人事與發展協會」報告指出，2021年1月英國脫歐後推出移民新制，希望能吸引高技術人力填補人力與技術缺口，但從結果來看，政府限制業者聘雇外國勞工的能力並未因此鼓勵企業聘雇及訓練英國本地人力。

該組織主管威爾莫特表示，「預期改變移民政策的好處之一是能鼓勵雇主更多投資本地工人，但在很多情況下，這種預期的結果並未如預期發生。」

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