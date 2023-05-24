日本Rapidus計劃2025年試產2nm芯片

集微網報道，日本在先進工藝想「後來居上」的野心不小。

作為日本晶圓代工廠商先進製程的主力，Rapidus公司最近在說明會上表示，其2nm試產產線開始生產的時間預計將在2025年3-4月左右，目標是在2027年開始量產。

根據計劃，Rapidus位於千歲市的2nm晶圓廠將由日本建設公司鹿島負責興建，預計2023年9月動工、2025年1月完工。

Rapidus社長小池淳義在說明會上表示：「借由對設計支持、前段、後段等3項製程進行整合，將可縮短整體的製造周期。」

此外，Rapidus公司發言人還表示，Rapidus 預計用於商業生產和2nm技術發展的投資將達到約5萬億日元，約合人民幣2555億元。而且日本經濟產業省已計劃向Rapidus提供3000億日元（約22.7億美元）補貼，用以在日本北海道興建半導體廠。

在先進製程技術來源方面，Rapidus曾在去年12月和IBM達成戰略性夥伴關係，雙方將攜手推動基於IBM突破性的2nm技術的研發，這一技術將導入於此次決定興建的北海道千歲工廠內。除IBM之外，Rapidus也與比利時半導體研發機搆IMEC開展合作，IMEC預計將提供EUV相關技術的援助。