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美舉債上限僵局 學者推演三種結果

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國府會之間的舉債上限僵局可能將經濟推入衰退，而政府一旦倒債則可引發嚴重的金融危機。許多經濟學者至今仍預期美國不會倒債，但也提出三種可能出現的結果。

最佳狀況是府會在最後一刻達成協議。目前美國經濟已因升息而減弱，許多學者預測今年會陷入衰退。標普全球財智首席美國經濟學者普拉肯表示，府會僵局造成的不確定性，可能使消費者、投資人及企業界退卻，使衰退的機率升高。勞工雖不大可能丟掉工作，但消費將會因為經濟展望難測而減少花錢，股市也會隨著6月1日的大限逼近而開始下跌。

如果談判拖到6月1日葉倫所謂的大限以後，經濟學者預測金融市場反應將更加嚴峻。會計師事務所EY首席經濟學者達克表示，震撼將迅速加快。如果消費者的退休金及投資帳戶驟然萎縮，可能大幅削減支出，企業將暫停招聘及投資計畫。有一種可能是政府短期內優先償還債務，影響雖然顯著，但對經濟的衝擊比倒債要小。

最糟狀況就是府會無法達成協議，政府倒債。此時政府在數日或數周內無力履行各項支付，對經濟造成壓力。布魯金斯研究所經濟學者艾德柏格表示，「由於美國公債太過重要，可能引發全球金融體系大亂」。EY事務所學者達克表示，政府倒債所造成的經濟衰退，將比金融海嘯的衝擊更重。

美國經濟 消費

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