日股站上30,000點 高盛稱日股瀕臨「十年一遇」牛市

東京日經225指數17日盤中漲破30,000點，為2021年9月來首見，主因為日本上季經濟擺脫衰退，同時企業財報強韌、股東報酬率看升。高盛更形容，日股正瀕臨「十年一遇」的牛市。

日經225指數17日盤中上漲0.7%，報30,039.41點。更廣泛的東證指數（Topix）也上漲0.3%至2,132.74點，延續前市收盤漲上33年新高的氣勢。

最新利多為日本上季國內生產毛額（GDP）年率季比成長1.6%，遠高於市場預估的0.7%，歸功於當局進一步鬆綁新冠防疫規範提振消費，抵銷了淨貿易數據的拖累，成為經濟復甦的好兆頭，將讓首相岸田文雄擁有更多提前舉行大選的餘裕，日本銀行（央行）新任總裁植田和男也能更安心微調超寬鬆的貨幣政策。

高盛首席日本股市策略師科克認為，政府、監管當局、匯市及國內外投資人的興趣正「完美趨同」（perfect alignment），有望創造出「我們在日本所見、十年一遇的政策驅動持續牛市」，企業治理改革和估值便宜也正推升股價，聚焦領域將是「價值、品質和流動性」。

科克認為，日銀潛在的政策調整現在看來比較偏長期題材，因為植田「更有耐心，也取決於數據」，而以歷史標準來看，日圓兌美元匯率仍在非常疲弱的水準，日圓未來一年逐步走強也不致衝擊日本的競爭力，實際上還會有美國投資人投資日本市場的順風。

中信里昂證券日本公司和Monex公司等市場觀察家認為，在獲利成長、企業庫藏股和估值偏低持續吸引買家下，今年東證指數的強漲氣勢將延續。東證指數成份企業預測，在止於明年3月的全年度營業利益將成長約6%，而且日企的財測通常較保守。

Monex首席策略師Takashi Hiroki認為，整體而言，日企獲利似乎相當不錯，重要的汽車業預期獲利將成長，內需導向型業者正在受惠於入境旅遊熱絡的展望，大銀行盈利也很豐厚，他預估日股今年底前將再進一步上漲至少10%。

目前美歐衰退憂慮、中國大陸的地緣政治風險，都使外資湧入日股，做為某種避險手段。日企庫藏股規模正在歷史高點，在證交所推動估值低的企業拉抬股價後，預料將會有更多企業收購庫藏股。