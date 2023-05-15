AI時代加速 三星等韓國晶片製造商加快技術研發
集微網消息，隨著ChatGPT的出現，人工智能（AI）時代迅速發展，三星電子和SK海力士正在加快下一代半導體技術的開發。
據韓媒Business Korea報道，業界透露，三星電子最近開發出了業界首個支持計算快速鏈接（CXL）2.0的128GB CXL DRAM。CXL是下一代接口，用於更有效地利用加速器、DRAM和存儲設備，這些設備與高性能服務器系統中的中央處理單元或CPU一起使用。它的特點是將多個接口集成為一個接口，使設備之間能夠直接通信和內存共享。
該報道指出，盡管近年來元宇宙、人工智能和大數據服務中的數據呈爆炸式增長，但現有的DDR接口在系統中可安裝的DRAM數量方面存在限製，因此對下一代存儲解決方案（如CXL DRAM）的可以彌補這一點。
除了三星電子取得以上進展外，SK海力士也於去年8月首次開發了CXL存儲器樣品，並於同年10月公開了將機器學習和計算功能集成到樣品中的“計算存儲器解決方案”平台。
（校對/王雲朗）
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