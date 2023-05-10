稻米價格看好 亞洲農民紛搶種

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)一舉一動受到市場關注，造就他非凡成就的背後，常有傳聞指出他是「靠爸」一族，是因為他們家有翡翠礦，才能有取之不盡的資源奠定其商業帝國基礎。 過去曾多次否認傳聞的馬斯克，今年4月更用「100萬枚狗狗幣」打賭，證明自己絕無一座寶石礦場，不過還是讓馬斯克陷入是否是南非種族隔離政策受益者風波；他也多次在推特上澄清，稱「假翡翠礦的東西真煩人。這東西到底在哪裡！？」 認為馬斯克含著金湯匙出生的傳言從來沒停過，馬斯克也再次發長文澄清家境並不富裕，並說童年家中經濟困難，父親馬斯克埃羅爾(Errol Musk)破產長達25年，使他童年過得不幸福。 在電子、電機系所等與半導體高度相關的大學教授眼中，如今從大學生至碩博士生，人才水準弱化的現象不一而足，原因不只少子化。

2023-05-10 14:17