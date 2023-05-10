稻米價格看好 亞洲農民紛搶種
稻米價格持續看好！由於稻米價格正處於2年來新高位置，泰國與印度等地的採收量也超越去年水準，加上全球肥料價格下跌，當地農民預計會持續投入稻米種植，以減緩隨後乾燥氣候可能對產量帶來的影響。
農民大量種稻米
據《曼谷郵報》報導，聯合國糧食及農業組織經濟學家雪莉穆斯塔夫指出，包括印度、巴基斯坦與泰國等北半球主要稻米生產國將在5月及6月種植稻米，而且由於稻米價格上升及肥料供應足夠，當地農民將會更大量種植稻米，帶動出口增加。
印度去年祭出白米出口限制，加上中國出現熱浪與巴基斯坦出現洪水，造成全球白米產量減少，於是白米價格跟著水漲船高，加深外界對於食物通貨膨脹的擔憂。不過，近幾週市場常見的泰國白米與印度白米價格已低於今年初出現的2年新高價位。
印度與泰國輸出將提高
印度冬季種植的白米受到去年9月雨水足夠挹注，讓產量從1,850萬噸增加到2,280萬噸，至於泰國白米輸出量預期也會增加24%來到510萬噸。國際穀物理事會指出，2023年至2034年全球種植稻米面積將從1.63億公頃提高至1.65億公頃，全球產量預計也會從5億噸增加到5.21噸。
今年第1季白俄羅斯供應的肥料價格下跌，其中主要原料氮價格，也從2022年高點開始下滑。
聖嬰現象攪局
據《Krishi Jagran》報導，印度白米出口商協會會長克里希納表示，印尼、菲律賓與馬來西亞正在增加收購白米，也讓價格攀升。分析師錢德拉塞卡蘭指出，「為了避免重蹈2007-08年稻米價格飆漲覆側，包括印尼、菲律賓與馬來西亞等國家都已進行囤貨，希望盡量減少受到聖嬰現象的衝擊。」
糧食及農業組織也指出，印度稻米價格每年上升27%，已超越泰國的11%及越南的16%。另外，聖嬰現象的發展也會對玉米、稻米與大豆生產帶來衝擊。
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