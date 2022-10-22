日幣貶太兇！日女到加拿大打工「薪水變兩倍」 壽司職人在美年收千萬

近來日幣不斷下跌，已經貶到32年前的水準。加上日本整體薪資停滯的關係，使得許多日本年輕人選擇到歐美國家打工發展，這現象也讓日本網友紛紛嘆息，覺得日本發展出了大問題。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，一位化名智美的28歲女性，當初在日本工作時，月薪大約落在20萬日幣（約相當於新台幣42770元）左右。今年3月她到加拿大溫哥華打工度假，並到一間日式餐館工作，結果第一次拿到薪水，換算起來相當於月薪43萬日幣（相當於新台幣91955元），讓她相當驚喜。

智美指出，自從她來到加拿大打工度假後，每個月都有餘裕出外旅遊，包括去了多倫多、紐約等地血拚購物等等。而在每個月都得支付一筆旅遊費用下，半年來她還是累積了差不多50萬日幣左右（約相當於新台幣106925元）的存款，讓她決定未來打工簽證過期後，還是會想辦法來這裡就職。

另外也有在溫哥華居酒屋打工的日本人表示，若是算進小費的話，一個月的收入大概在40至45萬日幣之間（約相當於新台幣85540至96232元），是他在日本工作時的兩倍。加幣和日幣的比值也從先前的1比80左右，變成現在的1比108。和五年前相比，跑來溫哥華打工的日本人，幾乎多了一倍以上。

還有一位叫田中康博的37歲壽司師傅，10年前在日本銀座開始學習握壽司，當時不只沒辦法在客人面前握，年收也只有300萬日幣左右（相當於年薪64萬1549元）。後來他到美國，立刻被提拔為能在吧台前握壽司的師傅，收入也一口氣變成兩倍。

2年前，田中用存款到邁阿密開設壽司店，食材有九成堅持由日本送來，並且以日式高品質的服務接待客人，受到許多饕客的歡迎。他也搖身一變，成為年收7、8千萬日幣（相當於新台幣1496至1710萬），住在高級公寓的壽司師傅。才短短10年間，收入和在日本時期完全不能相比。

日本網友們也熱烈討論，認為「日幣和美金的匯率每天都在創新低」、「有機會真的要去國外挑戰一趟」、「日本現在只會越來越貧窮」、「我現在就在美國工作，跟日本相比真的很有感」、「也有日本的園丁去美國年收破千萬日幣的」、「日幣越貶越兇，未來大家的負擔只會越來越重」、「像這樣的新聞越來越多，證明日本真的經濟衰退了」。