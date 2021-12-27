快訊

公投投票率低迷 不在籍投票是解決辦法嗎？

蘋果日報表示買賣案進行中 買家之一無中資背景

全日空賠近千億賣飛機求生 員工砍薪三成連兩年獎金「0元」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名全日空員工透露，表示這兩年公司因疫情損失慘重，自己的薪水也嚴重打折。圖為全日空的機場櫃台。歐新社
一名全日空員工透露，表示這兩年公司因疫情損失慘重，自己的薪水也嚴重打折。圖為全日空的機場櫃台。歐新社

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國為了防堵疫情關閉國境，使得旅遊、航空等業者損失慘重。一位在日本知名航空業者的員工近日就出面，透露這疫情下的經濟狀況究竟有多拮据。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名川田一朗的37歲男性，是航空業者「全日本空輸（簡稱「ANA」）」的員工。川田表示，在2019年疫情爆發前，公司的收益剛好來到高峰，讓他在夏、冬兩季的獎金高達160萬日幣（相當於新台幣38萬），平常年薪也來到860萬日幣（約相當於新台幣208萬）。加上當時符合申請房貸減稅的條件，因此他下定決心買房，給妻子與兩位女兒一個新家。

然而就在此時，肺炎疫情突然爆發，航空業者面臨巨大打擊。自2020年4月算起的一年間，ANA就虧損了高達4046億日幣（約相當於新台幣981億元），創下史上的新高。身為員工的川田，年薪也一口氣大砍三成，近兩年的獎金更是一毛都拿不到。

由於老婆沒有上班，川田是家中唯一的經濟來源，而新房子每個月仍須繳交18萬日幣（約相當於新台幣43651元）的房貸，頓時讓他感到難以招架。即使ANA老闆為了勉勵員工，宣布將在2022年1月發給每個人10萬日幣（約相當於新台幣24250元）的津貼，但對川田的經濟狀況來說，只能算是杯水車薪而已。

川田更透露，在疫情嚴峻的時刻，有時班機上的空服員數量還比乘客多。公司為了維持營運，班機間隔時間越拉越長，還將許多飛機都賣給國外了。不過最近日本國內線的乘客增加，讓他稍微看到有些復甦的跡象，認為至少公司應該不至於完全破產，只希望景氣能夠快點拉起來，解決眼下的經濟難題。

日本 疫情 空服員

延伸閱讀

北海道「最北麥當勞叔叔」慘遭大雪活埋 只剩顆頭網笑：臉色好差

日本天空驚現「這幕奇景」網見結界興奮喊：領域展開！

年輕人懶得手寫字 日郵局推「LINE賀年卡」有聲有影

重現「中華一番」？日崎陽軒推「超巨大燒賣」網友嚐鮮狂讚

相關新聞

全日空賠近千億賣飛機求生 員工砍薪三成連兩年獎金「0元」

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國為了防堵疫情關閉國境，使得旅遊、航空等業者損失慘重。一位在日本知名航空業者的員工近日就出面，透露這疫情下的經濟狀況究竟有多拮据。

莫德納股東施壓 要求降價並開放疫苗技術給貧窮國家

金融時報報導，莫德納（Moderna）股東之一、總部在英國倫敦的資產管理公司法通投資（LGIM）提案要求該藥廠，開放新冠...

巴隆：Omicron不是黑天鵝

儘管Omicron新冠變種病毒正迅速成為全球主要病毒株，打亂許多人的耶誕假期、衝擊經濟活動，但專家認為，Omicron病...

美耶誕假期取消逾2,800航班 疫情害航空業鬧人力荒

美國航空業者在耶誕假期取消逾2,800個航班，此時Omicron新冠變種病毒疫肆虐，造成機組人員吃緊。

Omicron變異株發威 紐約染疫兒童住院率狂飆4倍

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例持續攀升，美國紐約衛生官員通報染疫兒童住院人數也隨之增加...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數上周四（23日）創下歷史新高，全周上漲2.3%，道瓊指數漲1.7%，那斯達克綜合指數更大漲3.2%，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。