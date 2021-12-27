全日空賠近千億賣飛機求生 員工砍薪三成連兩年獎金「0元」
新冠肺炎疫情肆虐全球，各國為了防堵疫情關閉國境，使得旅遊、航空等業者損失慘重。一位在日本知名航空業者的員工近日就出面，透露這疫情下的經濟狀況究竟有多拮据。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名川田一朗的37歲男性，是航空業者「全日本空輸（簡稱「ANA」）」的員工。川田表示，在2019年疫情爆發前，公司的收益剛好來到高峰，讓他在夏、冬兩季的獎金高達160萬日幣（相當於新台幣38萬），平常年薪也來到860萬日幣（約相當於新台幣208萬）。加上當時符合申請房貸減稅的條件，因此他下定決心買房，給妻子與兩位女兒一個新家。
然而就在此時，肺炎疫情突然爆發，航空業者面臨巨大打擊。自2020年4月算起的一年間，ANA就虧損了高達4046億日幣（約相當於新台幣981億元），創下史上的新高。身為員工的川田，年薪也一口氣大砍三成，近兩年的獎金更是一毛都拿不到。
由於老婆沒有上班，川田是家中唯一的經濟來源，而新房子每個月仍須繳交18萬日幣（約相當於新台幣43651元）的房貸，頓時讓他感到難以招架。即使ANA老闆為了勉勵員工，宣布將在2022年1月發給每個人10萬日幣（約相當於新台幣24250元）的津貼，但對川田的經濟狀況來說，只能算是杯水車薪而已。
川田更透露，在疫情嚴峻的時刻，有時班機上的空服員數量還比乘客多。公司為了維持營運，班機間隔時間越拉越長，還將許多飛機都賣給國外了。不過最近日本國內線的乘客增加，讓他稍微看到有些復甦的跡象，認為至少公司應該不至於完全破產，只希望景氣能夠快點拉起來，解決眼下的經濟難題。
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