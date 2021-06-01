「只是沖咖啡機器人！」多名星巴克員工控低薪、工作重又遭顧客怨

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，美國咖啡連鎖店星巴克部分員工日前發出聲明，控訴門市人手不足、工作量大，且在新冠肺炎大流行期間因防疫規定遭受顧客肢體及語言傷害。

許多星巴克員工不滿他們勞務日益繁重，工資卻依然低廉。一名紐約星巴克門市匿名排班經理透露自己的薪水仍無法支應生活的開支：「這份薪水讓我很難存錢。我為工作付出了太多時間和精力，報酬卻不符工作量。」

報導指出，員工抱怨要在有限工時內應付大量訂單，「要求太多了，人手根本不夠。」而在疫情期間星巴克得來速需求增加，如果員工無法通過客戶滿意度調查，可能會影響他們的績效。

匿名經理認為星巴克想轉變成為另一個快速食得來速：「他們希望我們只是快速移動的機器人，我們對他們來說只是小型無人機，能在短時間內生產很多拿鐵。」

美國星巴克近幾年行動裝置的銷售額比例顯著增長，從 2017年底佔總銷售額的 10% 增加到2020年底的 24%。2020 年初，星巴克還通過 Uber Eats 在美國各地擴展了送貨服務。員工透露這些多元的接單方式增加了工作量，擾亂了他們的客戶服務能力，並導致員工離職，對其他員工造成更大壓力。

馬里蘭州的一位星巴克咖啡師認為，疫情期間客戶服務凌駕於安全問題和對員工的尊重：「人們透過手機下單時常會為一些小事情生氣，對我們就像對待沖咖啡機器人一樣。」

另一名麻州星巴克咖啡師則提到，疫情期間即使他們接種了疫苗，他們仍然擔心冠狀病毒，因為家裡還有幼小的孩童。然而星巴克是幾家遵守美國疾病管制與預防中心指導方針的零售連鎖店之一，允許接種疫苗的人在商店裡不戴口罩，但員工難以區分顧客是否接種了疫苗。

這名咖啡師稱疫情期間在星巴克工作是可怕又難以忍受的經歷：「我有好幾次想辭職，因為我們沒有獲得足夠的報酬來應對每天來自客戶的謾罵。」

除了疫情壓力，社群媒體的興起也重擊星巴克員工。好比顧客在平台上分享秘密菜單飲料，讓員工每天都得處理複雜冗長的客製化訂單，且行動裝置訂單不限制飲料客製化內容。

一家紐約星巴克主管指出客製化訂單讓他們發瘋：「它們太長、太具體了，要耗費太多製作精力，且沒有反應到我們的工時。」

星巴克發言人面對員工的控訴以電子郵件回覆《衛報》：「我們美國20萬名合作夥伴是業內最優秀的人，他們的經驗幫助我們將星巴克打造為一個有意義且鼓舞人心的工作場所。我們為兼職和全職合作夥伴提供世界一流的福利計劃，並在Covid-19疫情期間繼續支持合作夥伴照顧自己和他們的家人，我們員工留任率仍持續領先業界。」