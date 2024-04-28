快訊

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

準備進一步開放？ 陸20城將試點線上申請補發赴台證

曼谷碩果僅存中文活字印刷 百年老店藏歷史風華

中央社／ 曼谷28日專電
泰國曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，仍保留中文活字印刷是光華印務局有別於其他同業的特色。中央社
泰國曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店，仍保留中文活字印刷是光華印務局有別於其他同業的特色。中央社

曼谷老城區耀華力大馬路上車水馬龍，漫步轉進一條小巷，大馬路的喧囂立刻拋在腦後，一間老店內傳來唰唰唰的印刷聲，這裡是「光華印務局」，也是曼谷碩果僅存的中文活字印刷店。

老店綠色門框上懸掛著綠色招牌，光華印務局幾個碩大中文毛筆印刷字體加上泰文字，斑駁招牌充滿時代懷舊感，告訴過往行人它的悠久歷史，同時展現華人在曼谷老城區生活的痕跡。

推開店門，狹窄空間堆滿印刷紙和雜物，老舊機器唰唰唰地運作著，彷彿曾見證過光輝璀璨年代，現在用盡力氣要向訪客展現舊時光尾巴的最後一點光芒。

將近70歲的印刷廠老闆通迪（ThongdiChengsaksri）是這間百年印刷老店第二代，他的父親12歲從中國來到泰國發展，落腳老城區開始做起活字印刷生意。

身為華人移民第二代，通迪仍然可說一點簡單中文，他抽出一本中文字典，念出上頭的繁體中文和注音符號，接著絮絮叨叨念起家族歷史。通迪說，家中有10多個兄弟，但是印刷業辛苦，沒人願意接下家中事業，他20多歲時在工廠找到工作，卻被父母叫回家接下家中生意。

不過隨著電腦普及，使用活字印刷印製產品的廠商越來越少，加上當年通迪的父親為了買印刷機器背了不少債，光華印務局生意越來越蕭條，通迪也陷入經營困境，「像這種活字印刷、老式印刷跟現代化潮流都是逆向而行，當然是沒辦法，不做大就做不成功，但做大又會虧本」。

光華印務局最興盛時期曾有10幾個員工，但現在店內只剩通迪自己在做。他說，最困難的是能找到願意做的員工，沒有人願意學刻活字；其他活字印刷廠也面臨同樣難題，他因為會這樣的技術所以可以自己做，但是無意要下一代接下家族生意，而打算讓下一代自由發展。

通迪撐著印刷廠生意，因為這是他父親從事了一輩子的事情，「不想讓它終止在我的手裡，這是父親的夢想，所以我才繼續接下來做，如果我停止了，他會覺得這一輩子都浪費了，而且他已經做出家底來了，所以我是在延續他的夢想。」

像光華印務局這樣的活字印刷廠在曼谷老城區大概只剩4到5間，更可能是全泰國碩果僅存的幾間，而光華印務局最特別在於是唯一僅存還有中文活字印刷的印刷廠。通迪說，很多印刷廠都已經把中文活字印刷模板賣掉，但光華印務局還留著大部分中文模板。

目前通迪除了有小量訂單外，致力保存在地文化的曼谷設計週（Bangkok Design Week）活動主辦人幾年前找上通迪，和光華印務局合作印製一些產品。同時在設計週活動期間增加老店曝光率，讓年輕人多認識舊時代的傳統技術，也讓這樣的老技藝得以持續保存傳承下去。

夢想 曼谷

延伸閱讀

打造高空奢華殿堂！「曼谷奈樂安縵」2024年第三季開幕進駐曼谷市中心熱帶花園

曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度

日相訪拜登送漆器讓200年老店爆紅 訂單湧入現在想買要排兩年

草屯60年麻糬老店「防腐劑超標」道歉了！10年老主顧不買單 怒批：良心何在

相關新聞

車展玩方向盤闖禍！印尼男童誤踩油門猛撞牆 網傻眼：怎麼啟動？

家長們真的要小心看管小孩！印尼日前有男童獨自爬上車展的汽車，把玩方向盤時卻誤踩油門，導致汽車直接撞向前方牆壁，牆壁被撞出多條裂痕。雖然事件中無人受傷，警方也表示問題已獲各方友好地解決，不過有網友就對車展汽車為何能隨意啟動並行駛感疑惑，同時藉這次事件，指出家長於公眾場所監管孩子的重要性。

曼谷碩果僅存中文活字印刷 百年老店藏歷史風華

曼谷老城區耀華力大馬路上車水馬龍，漫步轉進一條小巷，大馬路的喧囂立刻拋在腦後，一間老店內傳來唰唰唰的印刷聲，這裡是「光華...

女高管開名車高調炫富！喝喜酒下豪語「包3桌禮金」 新人拆紅包傻眼

香港電影《我要做Model》中，新郎立即拆紅包的行為令賓客尷尬，但有時「非常時期用非常手段」。馬來西亞1名人母表示，早前嫁女兒舉行婚禮晚宴，其中1位女性朋友在「婚宴上講話大喊大叫，大喝大吃」，大肆宣揚自己是保健品直銷公司高層，駕駛賓士名車出入，甚至做出不雅動作，令到人母大感不滿，但最令她哭笑不得的是事後拆紅包，該位朋友不但沒有給錢，反而放了1份「欠條」，寫明自己「豪包」3桌，先欠下2364令吉（約新台幣1.6萬元）。

挑戰1年賺3260萬！富翁放棄名下財產露宿街頭 10個月後財產數字曝光

《每日郵報》4月21日報道，一位百萬富翁麥克（Mike Black）2020年7月決定放棄他名下的財產，以進行一項社會實驗－－證明自己能在1年內賺100萬美元（約新台幣3260萬）。麥克以露宿街頭開始

全家腹瀉1個月！她驚見淡奶罐頭內疑似「動物腐屍」 結局大逆轉

食物內含異物並非最恐怖，吃到最後才發現才最可怕！近日馬來西亞有女生在網上抱怨稱與家人嚴重腹瀉了約1個月，一直未能查出原因。日前她姐姐清洗用完的淡奶罐頭準備回收，竟驚訝發現罐頭內部有一大團「疑似動物腐屍

全世界最臭食品排名TOP10曝光 冠軍比臭豆腐臭20倍！嚴禁上飛機

世界各地有很多不同種類的食物，以不同的製法及調味帶出當地的特色。當中有不少食物受本地人喜愛，但對外地人來說就會非常衝擊。最近有專家就列出的全世界最臭的食品排名，當中臭豆腐亦有上榜但只排第十位。而第一位竟然比臭豆腐臭近20倍？！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。