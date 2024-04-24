髮際線不斷後退！禿頭男靠刺青挽救 網友一看：毀了

義大利一名男子雖然還很年輕，卻已經飽受禿頭困擾。不過他想到的解決方法不是去看醫生或植髮，反而是用刺青直接在額頭刺了「假瀏海」，讓網友看了直呼「真的慘了」。

據《鏡報》（Mirror）報導，26歲的吉安盧卡（Gianluca）髮際線持續退後，頭髮看起來越來越稀疏，所以決定用刺青解決。刺青師把刺青過程拍影片記錄下來，雖然吉安盧卡自己在過程中看起來很開心，網友卻替他捏了一把冷汗。

刺青師一開始聽說吉安盧卡要刺「假瀏海」很驚訝，不過因為覺得有趣還是決定接受挑戰。整個過程其實非常的快，只花一個小時就完成了。刺青師先用模板把瀏海圖案轉印到吉安盧卡頭上，接著再刺青上墨。

刺青師把過程的影片上傳TikTok，吸引不少人點閱。影片最後，吉安盧卡摀著臉哭了，網友都好奇他到底是開心地哭，還是絕望的哭。有網友看到結果後就留言說：「這是在開玩笑吧？」、「我希望這是個笑話」、「他哭是因為他後悔嗎？」、「一定是照鏡子就馬上後悔了吧」、「回家馬上Google雷射去刺青」。

不過後來刺青師又發影片表示，吉安盧卡的刺青不是永久的刺青，只是暫時的。但她並沒有分享後續癒合的照片和影片，因此目前無從得知吉安盧卡的瀏海怎麼樣了。