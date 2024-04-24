比捧胸露臀更有看點！網美掌握流量密碼 包緊緊「秀1部位」吸265萬老司機朝聖
「流量密碼」失效了？一位日本網紅Kana（早乙女かな）長相清純甜美，憑藉大尺度影片和美照走上網紅之路。然而近日Kana因應粉絲要求，發布一則「展露腳底」影片，觀看次數竟然衝破了265萬次，比起她展現事業線、翹臀更有看點，令這位少女本人也相當驚訝。
日本一位名為Kana的少女，目前仍在就讀大學，因為時常在X或YouTube等社群平台大秀美胸和性感身材，收穫了不少粉絲。不過Kana也因為在鏡頭前上演「脫衣秀」遭到炎上，當時她使用一條毛巾遮掩，褪下身上衣物，並在影片中甜喊，會將「原味內衣褲」抽獎送給粉絲，事後卻遭到網友謾罵「破壞日本形象」，讓她十分受傷，該事件受到日網正反兩極的評價。
儘管部分網友批評她的行為，Kana依舊如往常放送福利，展現事業線和翹臀，不過就算她使出渾身解數，發布身穿女僕裝、兔女郎裝的養眼照片，也往往只能獲得數10萬人次瀏覽。沒想到，Kana於4月11日發布的一支影片，竟然意外掌握了「流量密碼」，觀看數衝破了265萬次。
影片中，Kana身穿高領上衣和粉色紗裙，並沒有特意裸露，不過她伸出修長美腿，秀出自己的「腳底風光」，僅僅4秒的影片迅速竄紅，儼然比她的其他部位更有看點，也讓不少粉絲嗨翻直呼：「太可愛了」、「真想幫妳按摩一下」、「謝謝妳讓我的願望成真」、「連腳底都美美的」。
寵愛粉絲的Kana也在文中透露發布影片的原因，她表示，自己經常收到「能讓我看看妳的腳底嗎」的訊息，為了滿足粉絲的需求，才決定發布這段影片，「但我仍然難以置信，人們會對我的腳底感興趣」。
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