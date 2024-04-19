影／印度富豪與妻攜手放棄全部身家 捐7.8億元甘願剃髮為僧

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聯合新聞網／ 綜合報導
班達里跟妻子在儀式上丟出所有的「身外之物」，其他民眾則圍繞在旁撿拾。圖擷自X/Press Trust of India
班達里跟妻子在儀式上丟出所有的「身外之物」，其他民眾則圍繞在旁撿拾。圖擷自X/Press Trust of India

印度古吉拉特邦一名富豪和妻子決定出家，不只把手機、家電用品、珠寶等物品全數送出，甚至放棄20億盧比（約7.8億台幣）的資產。

據外媒News 18報導，班達里（Bhavesh Bhai Bhandari）是建築大亨，靠建築業賺了不少錢，也在古吉拉特邦經商。班達里和太太決定在今年4月22日正式出家，日前也參加了遊行儀式。

班達里一家信奉耆那教，但這並不是家中第一次有人出家。班達里有一個19歲的女兒和16歲的兒子，都在2022年就出家。班達里和妻子決定出家，不只捐出家裡所有金銀珠寶，送出家電用品、手機等貴重物品，還放棄20億盧比的資產。

出家後的僧侶擁有的身外之物只剩兩件白上衣、一個化緣碗和一支白色掃把。僧侶在外化緣時，可能要隨地而坐或躺臥，這支掃把是讓他們用來輕輕掃走路面上的昆蟲，以避免不小心壓死或傷害昆蟲而殺生。耆那教的僧侶也像其他僧侶一樣需要剃髮，不過他們的剃髮方式比較特別，不是用剃刀剃掉頭髮，而是一根根拔掉頭髮。

班達里並不是印度第一個放棄財富追求信仰的富豪。2015年時，有印度塑膠大王之稱的達西（Bhawarlal Doshi），也舉辦了盛大的出家儀式，在儀式上送出不少銀幣。

印度

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