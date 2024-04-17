和正妹女友拍毛絨愛愛片！他被罵變態「不獸控制」卻賺進大把鈔票：不繼續做太蠢了

現代社會逐漸開放，人們對性偏好不那麼忌諱，更有成人創作者會為了滿足特定族群的喜好，拍攝較為小眾的性愛片。一位喜愛扮演成動物的美女「獸迷」，就因為戴上毛絨頭套和男友歡愛、發布「毛茸茸性愛片」，遭到網友慘罵，不過兩人似乎樂在其中，並透露收入「比大多數人一年賺的錢還要多」。

根據外媒「DAILY STAR」報導，德米崔歐斯（Demetrius）和他名為潔德（Jade）的女友，目前以拍攝「毛茸茸性愛片」維生，兩人也分享自己步入該行業的心路歷程。德米崔歐斯解釋道，在自己和女友認識前她就是一位「Furry」，這類族群的人們大多喜愛擬人化動物或生物，被稱為獸控、福瑞控或獸迷。潔德也從打扮成動物獲得樂趣，有時甚至會戴上動物頭套，並穿上毛絨造型的「獸裝」和男友歡愛。

兩人在Podcast節目《Love Don't Judge》上分享，潔德的「性趣」和常人相比有些小眾，德米崔歐斯花了一段時間慢慢了解，逐漸接受之後，現在偶爾還會和女友一起換上獸裝，小倆口的性福依舊不受影響，「這個興趣並沒有改變我們的親密行為。當然，在過程中她可能會穿著毛絨套裝——但我只需要記住背後的是她，而不是那些動物造型的獸裝」。

這對情侶是透過德米崔歐斯的獸迷前室友認識的，在一場聚會上，德米崔歐斯被潔德深深吸引，2人便一拍即合、開始約會。不過金錢問題也朝他們襲來，潔德表示，人都會希望在不工作的同時維持生活品質，可以穿著好看的衣服，並不需為了房租苦惱，但錢不是大風颳來的，為了緩解經濟壓力，她注意到OnlyFans上穿著「獸裝」製作成人內容的創作者，便提議男友可以朝這個方向發展，「我已經為這個興趣花了很多錢，也許超過25,000美元（約新台幣81萬元），為何我們不從中賺錢呢？」

至此，兩人開啟了OnlyFans頁面，潔德戴上頭套，在鏡頭前和男友享受性愛。不過隨之而來的是網友滿滿的惡評攻擊，潔德透露，因為他們穿著毛絨套裝製作成人內容，「人們會抨擊男友是被『一隻狗』或是被『動物』的形象吸引、產生衝動」。德米崔歐斯則反駁批評他為「變態」的指控，表示自己對動物沒有性趣，並清楚認知這只是女友的角色扮演，「當潔德穿著獸裝時，我仍然被她吸引，但並不是因為她戴著的動物頭套」。

而兩人也確實賺進大把鈔票，德米崔歐斯補充，透過這項與眾不同的嗜好賺錢並沒有壞處，儘管在最初幾個月感到彆扭、尷尬，但自己也漸漸樂在其中，「老實說，我們不繼續做OnlyFans的話實在太愚蠢了，這可比大多數人一年賺的錢還要多」。