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信用卡被盜刷買刮刮樂竟中獎1.6億 失主一原因無緣獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
嫌犯在中了刮刮樂頭獎後，還一度拿著英鎊的現鈔在社群媒體上炫富。擷自英國《捷運報》
嫌犯在中了刮刮樂頭獎後，還一度拿著英鎊的現鈔在社群媒體上炫富。擷自英國《捷運報》

英國地鐵報》報導，英國一名男子約書亞·阿迪曼（Joshua Addyman）的信用卡盜刷後，其中一筆支出是嫌犯拿來購買刮刮樂，但意外的是，嫌犯盜刷信用卡後買的刮樂竟意外刮中400萬英鎊（約新台幣1.6億元）頭獎，失主得知後，在出庭時原本認為自己可以分紅彩金，但判決的結果卻讓他發財夢夢醒。

男子約書亞的信用卡在2019年，被兩名職業小偷喬-羅斯·沃森 （Jon-Ross Watson） 和馬克·古德拉 （Mark Goodram）在倫敦偷走。兩人使用約書亞的信用卡，單筆消費花費95英鎊購買一張中獎的400萬英鎊刮刮樂，在連續刷卡兩次後，約書亞便發現信用卡被盜刷，而向銀行申請止付。

之後約書亞出庭時，才發現被盜刷的其中一筆款項是用來購買刮刮樂，且其中一張還中了刮刮樂頭獎，讓他原本以為這筆從他的信用卡的支出所贏得的彩金，自己至少能從中獲得分紅，但結局卻讓他大失所望。

報導稱，兩名嫌犯在中了刮刮樂頭獎後，還一度拿著英鎊的現鈔在社群媒體上炫富，且開了5天的飲酒趴慶祝，但事後卻被負責彩券的單位發現，購買的銀行帳戶並非本人，當時馬克還一度扯謊表示，是一位朋友給了他們轉帳卡來購買刮刮樂，且他不願意透露自己的姓氏和地址，只說他叫約翰。

喬和馬克最後於2021年入獄。約書亞在銀行端退還所有被盜刷的款項給他後，便對後續狀況一無所知。但後來因為出庭時才發現，被盗刷的其中一筆款項是用來購買刮刮樂，且其中一張還中了刮刮樂頭獎，他認為應該有權分到部分彩金，且早已計畫在拿到彩金後，要在倫敦買房，並帶家人旅行。但彩券商卻表示，由於刮刮樂是透過不正當的詐欺購買，所以約書亞無法合法主張分得獎金。

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