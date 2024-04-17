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全家隱瞞逾20年！人夫突知妻婚前曾和弟約炮 網疑：奉子成婚有問題

香港01／ 撰文：田中貴
原PO獲弟媳告知，原來當年他和妻子交往前，妻子和原PO胞弟曾經約炮。示意圖／Ingimage
原PO獲弟媳告知，原來當年他和妻子交往前，妻子和原PO胞弟曾經約炮。示意圖／Ingimage

兄弟再親，都無法忍受分享妻子！外國1名男子和妻子「奉子成婚」後相處20多年，婚姻雖曾有過暗湧，但雙方仍在一起，直到一次家庭娶會中，突然獲弟媳告知，原來當年他和妻子約會前，妻子和胞弟曾經約炮，之後改和哥哥約會，懷孕後才結婚。人夫的全家人原來一早知道此事，唯獨是他懵然不知。男子突然知道妻子與胞弟的過去，傷心得不知道應否離婚。網友留言勸說指「每個人都有過去」，認為夫婦應商談尋求出路，就算無法有共識，亦應「分手要狠，比相戀勇敢」；不過，有網友卻「錯重點」，追問「小孩到底是否你的親生骨肉？」。

大約50歲的男子在「Reddit討論區」發文表示，弟妹之間關係一直要好，反而與原PO並不親近，而原PO與近乎同齡的妻子是青梅竹馬，雙方曾經搬到不同地方居住，但重逢後開始約會，更因對方懷孕，2人順理成章便結婚，並且一起照顧兒子。而原PO年約45歲的胞弟其後亦與另1名女子結婚，原PO與弟媳關係亦一般。

原PO坦言20多年的婚姻生活曾經出現暗湧，因他是工作狂，永遠把工作放在優先位置，妻子10多年前突然開始注重外表，不但接受隆胸手術，而且到健身房做運動，一度讓他產生不信任感覺，但他們接受婚姻輔導服務後重歸於好，繼續如常生活，但感覺與妻子在政治立場或其他範疇上漸行漸遠，但大家仍努力維持婚姻。

正當原PO以為日子會按照往日般過下去，詎料其弟媳在一次家庭晚宴上向原PO透露，原來當年原PO與妻子約會前，妻子曾和原PO的胞弟約會過，其他家人全部知情，相信可能感到尷尬，所以故意不向原PO透露秘密。原PO形容知悉事件後「感到痛苦憤怒」，覺得自己「半輩子都是傻瓜」。

胞弟隨後致電原PO解釋，指他們當年只是炮友，雙方只有20多歲，一直不知道如何向原PO開口說明。胞弟又指他有向妻子坦白交代事件，由於他們最近吵架，所以妻子才會向原PO透露此事，胞弟稱對所有事情感到抱歉。

原PO目前和妻子分房，且正考慮應否離婚。網友則提出暗黑猜測，「奉子成婚，有機會買一送一」、「最好驗DNA」、「可能你們約會前，妻子已經懷孕」，但原PO強調不論兒子是否自己親生，他一樣會疼愛他，所以不打算進行親子鑑定。

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文章授權轉載自《香港01》

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