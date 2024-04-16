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睡覺翻身聽到爆裂聲！男生殖器遭「2刀3斷」 醫示警：2姿勢風險高

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睡覺翻身聽到爆裂聲！男生殖器遭「2刀3斷」 醫示警：2姿勢激戰風險高

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人喜歡嘗試各種體位，享受翻雲覆雨的極樂生活，但也要小心激烈性事恐導致陰莖骨折。 情境示意圖。圖／Ingimage
不少人喜歡嘗試各種體位，享受翻雲覆雨的極樂生活，但也要小心激烈性事恐導致陰莖骨折。 情境示意圖。圖／Ingimage

不少人在性愛上喜歡嘗試各種體位，享受翻雲覆雨的極樂生活，不過外媒指出，用2種姿勢進行性行為，男性「斷莖」風險極高，民眾歡快之餘要小心樂極生悲。而除了激烈性事恐釀「斷根」，近日有名醫師也在醫學期刊分享，一名男子在睡夢中聽見「啪」的爆裂聲，接著便在床上痛苦翻滾，疑似在陰莖勃起狀態下翻身，導致患者「大寶貝」慘遭「2刀3斷」。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，醫師在「國際外科雜誌病例報告（International Journal of Surgery Case Reports）」分享罕見病例，一名來自突尼西亞的27歲健壯男子，在睡夢中翻身導致勃起的陰莖斷裂，強忍36小時疼痛後才急赴當地醫院（Ibn El Jazzar Hospital）治療，經診斷是「陰莖骨折（eggplant deformity）」，院方立即為他動手術縫合，男子在術後2天逐漸康復，第4天即可正常排尿，未留下後遺症。

醫師指出，儘管陰莖不是骨頭，但當其受到外力作用時，仍可能出現類似骨折的症狀，因為當男性陰莖勃起時，血液會流入沿著陰莖流動的海綿體，使其在勃起時變硬，同時海綿體外的白膜會變得脆弱，當這些區域破裂時就會骨折。

醫師進一步說明，陰莖骨折在許多情況下會聽到破裂或爆裂的聲音，並如茄子般呈現紫色、腫脹的狀態，「骨折是瞬間發生的，需要緊急治療」，一般多由劇烈性行為導致，其中「狗爬式」和「女上男下」2姿勢帶來的撕裂風險最大，部分陰莖斷裂受到創傷的人，有時會留下勃起功能障礙問題和終生痛苦的性體驗。

此外，醫學期刊也指出，這起病例特殊之處在於，一般常見的「陰莖骨折」多為單處骨折，宛如「1刀2斷」，而該名男子卻有2處撕裂傷，分別為10毫米、7毫米，且相距3公分，呈現「2刀3斷」的狀態。

性愛專家特雷西考克斯（Tracey Cox）表示，防止陰莖受傷的秘訣是輕輕進入，用「摩擦」而不是「推力」的動作，可以大大降低陰莖骨折的風險。

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