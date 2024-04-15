夢幻級熱量炸彈！日披薩店開賣「炸披薩」酥脆外皮搭香濃起司 保證一吃就上癮

披薩和炸物是兩個不同種類的速食，然而近來有家日本業者卻突發奇想，將這兩種食物合而為一，將披薩裹粉後丟下油鍋，做成熱量爆表的「炸披薩」，讓人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，創業42年，在關西大阪、兵庫地區有14家店鋪的披薩連鎖店「PIZZA-SAINT-TROPEZ」，近來推出期間限定，由起司披薩為基底的「炸披薩」。一口咬下去，除了酥脆的外皮之外，還能同時享受到披薩濃厚的風味，在嘴巴裡頭化開。

店家將做好的起司披薩，沾上麵糊、炸粉，最後丟進油鍋裡炸。報導記者指出，這是他第一次看到沾了麵糊的披薩，沒想到這種有如夢幻般地食物，竟然真的存在。

業者表示，當第一口咬下去時，酥脆的聲音就會讓人雀躍不已，接著不輸給酥脆感的濃稠起司、番茄和培根等等配料，讓人越吃越有酸甜感。業者自信滿滿地認為，只要嘗試過一次，就會忍不住大喊：「從來沒吃過這樣的披薩！太好吃了！」目前這款炸披薩的售價為兩片680日圓（約相當於新台幣143元），預計販售至6月30日。