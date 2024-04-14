女兒離婚10年！父母常找前夫聚餐迫復合 網一看原因傻眼

父母多年來總在幻想女兒和前夫復合，這是什麼執念？外國有女子在雜誌專欄投稿，指和前夫離婚10年，但父母一直要求復合，常不通知她就邀請前夫上門吃飯，強迫2人互動，氣氛極尷尬。該名女子稱前夫為人自私，已3度離婚，每恢復單身都會對她求愛，母親更會哭訴想要外孫，她試過帶新男友回家，卻遭父母冷落與奚落，近年只好減少探望，可惜母親最近要做手術，她始終要回家照顧，已準備要被迫見前夫。

外媒報導，1名失婚女子投稿至雜誌的家事專欄，大嘆父母對前夫極度迷戀。該女子表示，自己已離婚10年，但父母總瞞著她找前夫回家吃飯，一再要求她給前夫機會，強迫2人互動，變成尷尬家庭聚餐。

女子透露，每次去探望父母，兩老總希望她與前夫重修舊好，母親更會含淚抱怨想要更多外孫。她批評前夫為人自私，夫妻相處會擺出咄咄逼人態度，離婚後她生活幸福，已對舊愛不感興趣。後來她順利交新男友，滿心歡喜向父母介紹，新歡卻遭他們冷落，還搬出前夫做比較，肆意奚落，女子便從此不再向兩老交代戀情。

女子表示，前夫至今3度離婚，每次恢復單身都要求復合，已一再拒絕，近年她只能減少探望父母，希望減低2人對前夫的「痴迷」。不過，母親最近要做手術，她是兄弟姐妹中唯一無孩子的，已打算回家照顧母親，並做好要被迫見前夫的準備。

專欄團隊認為她應向父母列出條件，如再強迫她見前夫，或提前夫的名，她就轉身離開。該對父母的所為也令網友不解，為何他們覺得強迫女兒和前夫復合沒問題，而前夫竟多次同意見面，更有人分享類似經驗「我哥也邀請我前夫去他婚禮」。

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文章授權轉載自《香港01》