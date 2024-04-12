人渣！孕婦被綁架 遭人狗輪姦一晚還這麼做更慘 淫狼下場大快人心

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香港01／ 撰文：布萊恩
卡特事後涉性侵及獸交罪等多項控罪被捕。（網上圖片）
卡特事後涉性侵及獸交罪等多項控罪被捕。（網上圖片）

變態人渣！ 美國1名孕婦指控，去年被58歲男子卡特（Dennis Allen Carter）綁架，遭對方及對方的狗輪流性侵一整晚，還拍下性侵過程。卡特事後涉性侵及獸交罪被捕，但辯稱是孕婦自願為之，檢察官則形容「這案情就像是恐怖片情節」。卡特原定以35萬美元（約1千128.4萬台幣）保釋，但當局要求撤銷其保釋，最終卡特須還押，不得保釋。

綜合外媒報道，該名美國休士頓58歲孕婦，指控於2023年8月被卡特在1處加油站帶到其家中禁錮一整晚，其間遭卡特性侵。孕婦表示，當時被卡特用槍指着頭部，威脅如不照做就會殺了她；她受驚尖叫，卡特即多次掌摑她，她唯有就範。

孕婦續說，卡特性侵她後，又強迫她與狗發生口交等性行為，並拍下性侵過程。直至第2天早上，孕婦才成功逃離。

卡特事後涉性侵及獸交罪等多項控罪被捕，警方找到受害人與狗隻進行性行為的影片及照片。檢察官形容「這根本就像是恐怖片情節」，惟卡特辯稱，孕婦是自願為之。

警方於法庭文件中指出，卡特在1981年被判犯嚴重性虐待兒童罪，1997年被判犯嚴重性侵犯罪，被終身登記為性犯罪者。卡特原定以35萬美元（約1千128.4萬台幣）保釋，但當局要求撤銷其保釋，最終卡特須還押，不得保釋。

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文章授權轉載自《香港01》

孕婦 性侵 檢察官 綁架 美國

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