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唐吉訶德豬肉片特價賣！店家老實招認「實習員工切的」被網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一家唐吉訶德宣布店內肉片特價時，老實承認特價原因是「實習員工切的」。圖擷自唐吉訶德X
日本一家唐吉訶德宣布店內肉片特價時，老實承認特價原因是「實習員工切的」。圖擷自唐吉訶德X

有些商家祭出促銷活動時，未必是真的好心降價，像是有可能碰到東西即將過期等原因，所以趕快促銷出清。一般時候，店家未必會老實透露促銷原因，但有間日本的「唐吉訶德DON DON DONKI」分店，卻在特價的同時，老實透露之所以特價的考量。

根據日本媒體「withnews8」報導，日本唐吉訶德近來在官方「X」上分享照片，表示今天店內薑汁燒肉用的里肌肉片，每100公克的價格從128日圓，降價為98日圓（約相當於新台幣27元降至21元）。而降價告示牌老實寫著降價的原因，是因為這些肉片，都是由實習員工切的。

這家特價的分店是近日在東京開幕的「MEGA唐吉訶德成增店」，店長表示，他認為沒有必要刻意隱瞞實習員工切肉的事實，就是給消費者一個選擇。每一位相關實習生進店裡，都會按部就班地學習處理肉品，例如第一個月切豬肉，第二個月切進口牛肉，第三個月切日本國產牛等等，希望能帶給顧客品質優良的產品。

許多網友見照紛紛表示「好厲害的作法！我們公司也學一下好了」、「加油，實習生小心不要受傷了」、「每一家唐吉訶德特色都不太一樣，逛起來很有趣」、「在高物價的時候幫了大忙」、「唐吉訶德你做得好啊」。店長也表示，有些網友說「切得很漂亮啊」、「不是很懂但看起來還是很好吃」，對他們的實習員工和講師們有著很大的鼓勵。

唐吉訶德 實習 日本 豬肉

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