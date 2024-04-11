霸王宿！日男爽住52天飯店不付錢 被抓後身上只剩幾百塊

日本近來發生一起住霸王宿不付錢的事件。一位名為望月理久仁的25歲男性，從今年2月中旬起入住常野縣安曇野市的一家商務飯店，直到今年4月才退房，但他卻不肯支付高額住宿費，被警方以詐欺罪嫌逮捕。

根據日本媒體「SBC信越放送」報導，望月是一位沒有固定住所的上班族，住宿期間從2月16日到4月9日，共計52天。最終他的住宿費大約為34萬日圓（約相當於新台幣7萬1697元）。

由於望月不肯付錢，使得飯店方通報警方。警察逮人時，發現他身上只有幾百塊日圓而已。他自己則供稱這段期間，都一邊住在商務旅館，一邊到公司上班。不過警方還是要繼續追查他的詳細動機。

有些網友認為「不久前也有在旅館住了三個月的男性，對於這種要長期居住的人，旅館或許該考慮提早付清或者每週結算」、「商務旅館長期居住的人不少，不過也是有不少糾紛」、「這種住沒錢住宿的，印象一般都是已經沒工作什麼都沒有『無敵的人』，竟然難得是有工作的人。為什麼要做這種遲早會被抓的事情呢」。