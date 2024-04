霸王宿！日男爽住52天飯店不付錢 被抓後身上只剩幾百塊

西班牙一名男子自封為「偷吃教練」,甚至還出書教人《如何偷吃不被抓》(How To Be Unfaithful Without Getting Caught)。他不但不認為教人偷吃有什麼問題,更說偷吃不被抓是一門藝術,男子的一對一課程甚至還有不少學生排隊等著要上,每小時教學時薪高達85英鎊(台幣約3400元)。

2024-04-10 18:47