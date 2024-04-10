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正妹穿丁字褲聽演唱會太辣！ 近看發現是光頭

聯合新聞網／ 綜合報導
女子後方剛好站著兩個光頭男子，讓人誤以為她穿著丁字褲。圖擷自紐約郵報
女子後方剛好站著兩個光頭男子，讓人誤以為她穿著丁字褲。圖擷自紐約郵報

近期網路上流傳一張照片，照片中一名年輕女子在演唱會上，坐在其他人肩上舉起手跟台上的人互動，背影看起來像是只穿著一件丁字褲。不過近看以後會發現，原來女子並不是穿著丁字褲，只是剛好後面站著兩名光頭的男子，讓網友全都笑翻了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名網友在X（前推特）分享一張照片，標題寫著：「後面的人好可憐，他們都看不到，最討厭這種事情了。」網友說的是指女子坐在肩膀上擋住後面的觀眾，不過所有的網友全都歪樓，因為女子看起來就像穿著丁字褲露出雙臀。

其實女子並不是真的穿著丁字褲，只是拍攝時的角度跟時機非常剛好，有兩個光頭男子站在她身後，頭與頭之間的縫隙露出女子穿的黑色T恤，遠看才會誤會以為女子穿著黑色丁字褲。

不少網友留言承認自己看錯，有人說：「我想說她的屁股形狀怎麼那麼奇怪，還不對稱，原來是兩個光頭。」另一名網友則說：「我覺得她的丁字褲太緊了」，還有人表示自己看了很久才發現女子穿的不是丁字褲。

其實這張照片在2022年6月時就曾在論壇Reddit上曝光過，最近不知為何又再次流傳起來，但真實的出處已經不可考，也不知道拍攝地點和時間。

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