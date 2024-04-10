遺孀製亡夫骨灰首飾…驚揭遺體未火化 殯儀公司亂分骨灰後續離譜

面對至親過世，其骨灰在家人心目中有重要意義。英國有殯儀公司被揭發對遺體處理不當，警員突擊檢查，當場發現35具遺體和懷疑骨灰沒有得到妥善處理，不排除有人將陌生人骨灰交給客戶，對家屬造成二次傷害。當中有遺孀花一大筆錢將過世丈夫骨灰製成首飾，隨時戴在身上悼念，但原來丈夫遺體尚未火化，仍然被放在殮房，感到非常無奈。警員已聯絡該35具遺體的家屬，但骨灰因受到高溫處理，難以再辨別身份，警方目前拘捕2人，暫未有交代其身份，以及在涉案殯儀公司的職位。

涉案殯儀公司Legacy Independent Funeral Directors Limited在2010年成立，於侯城（Hull）經營，可透過電話或郵寄方式提供即時報價，「安排合適葬禮滿足需求」。

警方上月6日接獲針對殯儀公司處理遺體不當的舉報，翌日（7日）凌晨3時起上門突擊搜查涉案殯儀公司的3間辦公室，當場發現35具遺體和疑似人類骨灰，調查後證實有人接到生意後，雖將遺體火化，但胡亂將骨灰交給客戶。換言之，不少家屬付錢舉行葬禮，以為自己事後領取到家人骨灰，但其實一直領錯，手上的骨灰屬於其他人。

亨伯賽德（Humberside）警察局通知分局人員移走35具遺體，殮房職員和法醫確認遺體身份，再交由警方聯絡相關家屬。

至於懷疑人類骨灰，亨伯賽德警察局助理局長麥克勞林（Thom McLoughlin）日前交代案件最新進度，由於經過高溫火葬，他們難以驗DNA確認死者身份，亦即無法再識別人類骨灰，他承認這對死者的親人來說是相當不幸的消息。案中1名46歲男子和1名23歲女子因涉嫌妨礙合法體面埋葬、虛假陳述詐欺和濫用職權詐欺罪名被捕，他們暫時獲准保釋，但警方沒有透露其身份，以及在涉案殯儀公司的職位。

麥克勞林指出，調查專用熱線已經接到2,000多個來電，「相當多的市民擔心親人骨灰，警方是可以理解」，警方將會繼續調查案件，包括跟進涉案公司財務狀況。

涉案殯儀公司目前已經關門，尚未回應案件，不少人在其facebook專頁留言批評。全國聯合和獨立殯葬承辦人協會澄清，該公司不是該協會的成員，未知對方經營情況，侯城市議會因應公司債務，提出將公司清盤。

不少家屬到事件影響，更有人擔心涉事公司經營以來一直將骨灰交錯給家屬。當中有遺孀的丈夫去年7月過世，決定將遺體送往涉事公司火化，8個月後取得骨灰，遺孀和女兒及孫女花了大筆錢，將骨灰製成水晶首飾，無時無刻戴住悼念至親，但原來遺體一直沒有火化，案發時仍然在公司殮房。遺孀要到場辨認丈夫遺體身份，無異是二次傷害，而且骨灰首飾屬於其他人。

比莉（Billie-Jo Suffill） 2022年失去52歲繼父安迪（Andy Suffill）和兄長德韋恩（Dwane Suffill），當時涉事公司提出以每場約2,000英鎊（約新台幣77961元）的價錢幫手處理這2場葬禮，而且願意先帶走遺體。比莉決定分開舉辦葬禮，在葬禮結束後收到父兄骨灰，但目前獲警方通知，其繼父可能是該35具遺體之一，換言之，她不但領錯骨灰，甚至當時進行葬禮期間，自己可能「親吻一個空棺材，現在想起來真惡心」，暫時都不知道骨灰是否屬於兄長。

大約30人日前參加守夜活動，支持受影響的家屬，35朵玫瑰放在演奏台下，上面附有卡片，寫上「獻給所愛的人」同時有人用蠟燭砌好「35」數字，代表遺體數量。

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文章授權轉載自《香港01》