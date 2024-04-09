快訊

「卓鄭配」掌政院、潘孟安入府 新內閣貫徹賴清德意志

他驚手機「把狗狗拍到發光」有神蹟？網笑快接NPC任務 內行人曝真正原因

超實用！LINE社群新功能上線 1鍵讓某人「訊息消失」

房子鬧鬼？搬新家前被警告 她照住3個月後悔了：真相比撞鬼更可怕　

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞1名女子遷入新居，被鄰居警告屋內有「鬼」，叫她別搬進來，但女子堅持如期入住，然而入住3個月後就感到後悔。示意圖/香港01
馬來西亞1名女子遷入新居，被鄰居警告屋內有「鬼」，叫她別搬進來，但女子堅持如期入住，然而入住3個月後就感到後悔。示意圖/香港01

搬新家遇上這情況，真的比「鬼」還可怕！馬來西亞1名女子遷入新居，被新鄰居警告屋內有「鬼」，叫她別搬進來。但女子不聽勸告，堅持如期入住，然而住了僅3個月後，女子就感到後悔，直指「受不了」，可是由於無法短期內搬走，她只能「忍氣吞聲」。

綜合馬來西亞媒體報導，該女子於網路上發文表示，當初還未搬進新屋時，鄰居就多次向她說屋子「鬧鬼」，叫她別搬進來，但女子沒當一回事，如期入住，才發現情況比「遇鬼」還可怕──就是恐怖鄰居，「我才剛搬進來3個月，鄰居就不停找碴，整得讓我受不了！」。

原PO指，搬進來後，該鄰居接二連三找她「鬧事」。她憶述，入住後第2個月，鄰居叫她和家人別在樓梯處製造噪音，但該區房屋樓梯是木製，加上隔音差，上下樓梯自然會發出聲響，她也可聽到隔壁傳來的聲音，強調「根本不是在樓梯處玩鬧」。

除了噪音，鄰居還把亂丟垃圾問題遷怒她們。原PO表示，有1次鄰居家門停了1輛陌生車子，然後車上男子拆包裹後把垃圾直接丟進其家垃圾桶，鄰居卻把責任算在她頭上，硬說男子是她的丈夫，讓她感到相當委屈，「連解釋都不聽就胡亂指控」。

樓主續說，鄰居家目前裝設多個監視器（CCTV），「只要有什麼風吹草動，或是停靠在她家範圍附近，即便沒有給他（鄰居）帶來不便，都可以大做文章」，甚至威脅報警。

樓主直言對鄰居行為「受不了」，但由於自己並非富有家庭，無法短時間內搬走，唯有忍氣吞聲，並向網友求應對方法，「其他鄰居都知道他的問題，但是也無可奈何。現在，我該怎辦？」。

貼文引來網友熱議，不少人建議樓主報警備案，「一旦他繼續鬧事，甚至鬧到警局，至少妳已經有備案」。也有網民認為最好的解決方法是不理會對方，「這樣的『鬼』，真的送也送不走。最好就是別搭理他」、「遇到好鄰居，只能說運氣好；遇到惡鄰居，真的只能忍氣吞聲，不然對方把事情鬧大，最後苦的還是自己」。

延伸閱讀：

驚！17歲少年買$510萬樓 父母證「全部自付」 揭靠這招賺夠錢⋯

極品鄰居！趁屋主外出闖入做1件事 女戶主驚悉真相崩潰：4年了…

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

搬新家前被警告鬧鬼！女子照住3個月後悔了：真相比撞鬼更可怕

搬新家遇上這情況，真的比「鬼」還可怕！馬來西亞1名女子遷入新居，被新鄰居警告屋內有「鬼」，叫她別搬進來。但女子不聽勸告，堅持如期入住，然而住了僅3個月後，女子就感到後悔，直指「受不了」，可是由於無法短期內搬走，她只能「忍氣吞聲」。

住國外才發現好多東西買不到 日女回老家狂掃貨「超過100公斤」

許多人到日本旅遊，最期待的或許就是購物環節。例如許多日本品牌的藥妝、零食等等，總是令人愛不釋手。有一位長年旅居國外的日本女性，就在近期抽空回到日本時，竟然一口氣買了超過100公斤的商品，令人嘖嘖稱奇。

埃及古老手抄本聖經 拍賣價逾260萬美金

世界最古老書籍之一，《克羅斯比-舍延抄本》將於倫敦拍賣，書中記錄兩卷完整聖經文本！古埃及書卷《克羅斯比-舍延抄本》於公元250-350年期間，在埃及早期的基督教修道院中抄寫完成，現今有超過260萬美元價值。專家指出，多數基督教手稿的重大發現地多位在埃及，乾燥氣候是關鍵因素。

歐洲妹子好吃驚！住日本「好多東西沒看過」 最佩服一項特質

日本是觀光大國，在疫情結束後，觀光客的數量與日俱增，甚至被預測在2024年時，觀光人次有望超越疫情之前。其中也有不少歐美等外國人士，因為喜歡日本的環境，於是決定常居下來，更深入地瞭解日本。

太怪！馬航MH370失聯已10年，官僚怠惰的荒謬事紀

2014年3月8日，馬來西亞航空公司370（簡稱MH370）航班從馬來西亞首都吉隆坡飛往北京，在進入越南領空前突然偏離原定航線，往西南方折返馬來西亞，最後進入印度洋以南方位。機上來自15個國家的乘客共239人，從此與世人失聯。在當時，馬航所使用的波音777型號乃風評良好的機型，安全係數頗高。因此，這起事故對航空專家與政治精英來說都不可思議。

馬來西亞大叔禁錮年輕女子3天！慘中刀伏屍公廁 恐怖真相曝光

馬來西亞發生恐怖公廁命案！1名45歲男子被發現身有刀傷伏屍公廁，警方其後查出驚人真相，原來該名大叔在案發前3天拐走1名28歲女子，禁錮她3天後，在公廁內欲向女子求歡被拒，在遇到激烈反抗下，男子被女子拿菜刀刺傷，最後在公廁內傷重死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。