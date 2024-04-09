房子鬧鬼？搬新家前被警告 她照住3個月後悔了：真相比撞鬼更可怕　

搬新家遇上這情況，真的比「鬼」還可怕！馬來西亞1名女子遷入新居，被新鄰居警告屋內有「鬼」，叫她別搬進來。但女子不聽勸告，堅持如期入住，然而住了僅3個月後，女子就感到後悔，直指「受不了」，可是由於無法短期內搬走，她只能「忍氣吞聲」。

綜合馬來西亞媒體報導，該女子於網路上發文表示，當初還未搬進新屋時，鄰居就多次向她說屋子「鬧鬼」，叫她別搬進來，但女子沒當一回事，如期入住，才發現情況比「遇鬼」還可怕──就是恐怖鄰居，「我才剛搬進來3個月，鄰居就不停找碴，整得讓我受不了！」。

原PO指，搬進來後，該鄰居接二連三找她「鬧事」。她憶述，入住後第2個月，鄰居叫她和家人別在樓梯處製造噪音，但該區房屋樓梯是木製，加上隔音差，上下樓梯自然會發出聲響，她也可聽到隔壁傳來的聲音，強調「根本不是在樓梯處玩鬧」。

除了噪音，鄰居還把亂丟垃圾問題遷怒她們。原PO表示，有1次鄰居家門停了1輛陌生車子，然後車上男子拆包裹後把垃圾直接丟進其家垃圾桶，鄰居卻把責任算在她頭上，硬說男子是她的丈夫，讓她感到相當委屈，「連解釋都不聽就胡亂指控」。

樓主續說，鄰居家目前裝設多個監視器（CCTV），「只要有什麼風吹草動，或是停靠在她家範圍附近，即便沒有給他（鄰居）帶來不便，都可以大做文章」，甚至威脅報警。

樓主直言對鄰居行為「受不了」，但由於自己並非富有家庭，無法短時間內搬走，唯有忍氣吞聲，並向網友求應對方法，「其他鄰居都知道他的問題，但是也無可奈何。現在，我該怎辦？」。

貼文引來網友熱議，不少人建議樓主報警備案，「一旦他繼續鬧事，甚至鬧到警局，至少妳已經有備案」。也有網民認為最好的解決方法是不理會對方，「這樣的『鬼』，真的送也送不走。最好就是別搭理他」、「遇到好鄰居，只能說運氣好；遇到惡鄰居，真的只能忍氣吞聲，不然對方把事情鬧大，最後苦的還是自己」。

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文章授權轉載自《香港01》