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歐洲妹子好吃驚！住日本「好多東西沒看過」 最佩服一項特質

聯合新聞網／ 綜合報導
兩名分別出身德國和挪威的女性預定在日本住一年，大讚日本很多地方在歐洲看不到。圖擷自YouTube
兩名分別出身德國和挪威的女性預定在日本住一年，大讚日本很多地方在歐洲看不到。圖擷自YouTube

日本是觀光大國，在疫情結束後，觀光客的數量與日俱增，甚至被預測今（2024）年觀光人次有望超越疫情之前。其中也有不少歐美等外國人士，因為喜歡日本的環境，於是決定長住下來，更深入地瞭解日本。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位關西出身的YouTuber「Momoka」，靠著自己相當出色的英文能力，去採訪那些來到日本遊玩、居住的歐美客人，並且帶他們去品嚐日本料理，理解他們的想法，將過程拍成影片分享在YouTube頻道「Momoka Japan」，目前訂閱數已經超過86萬。

有一回她訪問到兩位女性，一位是出身自德國的緹娜，一位則來自挪威的斯蒂娜。她們預計在日本居住一年，而剛到的第6天，Momoka就推薦她們去吃和牛涮涮鍋，並且聊聊關於日本的想法。由於她們去吃的餐廳，在某棟高樓的第50樓，讓斯蒂娜非常興奮地說「挪威沒有50層樓的建築」。

斯蒂娜指出，日本有很多挪威沒有的東西，生活上非常便利，除了比較熱以外堪稱完美。過去從未吃過涮涮鍋的兩人，第一次品嚐和牛涮涮鍋非常驚艷，直呼沒吃過這麼多汁的肉，馬上給了五星好評，簡直要愛上涮涮鍋了。

德國來的緹娜表示，自己從小就喜歡日本，兄弟和姊姊也都喜歡。在疫情期間，她就已經在學習日文，當她聽說疫情結束日本開放後，立刻申請簽證來日。緹娜認為，日本是一個所有東西都「整備」完好的地方，不光是硬體設施，像是日本人都會按照規矩排隊等等的，讓她相當佩服，覺得這趟日本之行，讓她們深深受到了文化衝擊。

YouTuber 德國 挪威 日文 日本料理

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