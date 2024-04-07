快訊

花蓮強震直升機救出大同大禮部落9人 嬤：沒有藥、只能吃野菜不敢出門

放入購物車之前多注意 超市買生肉若有這個跡象可能已不新鮮

大學倒閉誰的錯？專家嘆頻錯失機會 李遠哲出書駁質疑

22歲男「站立」嗨玩遊樂設施 慘遭拋出座位爆頭亡

香港01／ 桃樂斯
復活節周末時，墨西哥發生乘客被拋出遊樂設施的致命意外。圖／擷自《香港01》
復活節周末時，墨西哥發生乘客被拋出遊樂設施的致命意外。圖／擷自《香港01》

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

玩遊樂設施時應遵從安全守則，以免發生意外！墨西哥1名22歲男子於復活節期間與友人到嘉年華遊玩，當他搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉遊樂設施，男子與2名友人在過程中完全無視安全，直接站在遊樂設施上，僅靠單手抓緊握把，另一手則不斷揮舞上衣。當旋轉數圈後，男子在高速情況下疑失去平衡慘被拋出座位，最終因頭部重創，送院搶救後證實不治。

綜合外媒報導，事發於3月29日復活節周末，墨西哥華雷斯城（Ciudad Juárez）查米薩爾公園（Chamizal）發生乘客被拋出遊樂設施致死意外。當時公園正舉辨嘉年華活動，22歲男死者是嘉年華遊樂設施的員工之一，他與2位朋友到該處遊玩，並乘搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉遊樂設施。

從網上瘋傳片段可見，當時男子與2名友人享受遊樂設施的快感，不但赤裸上身並站起來，更只靠單手抓緊遊樂設施握把，另一手則不斷揮舞上衣，配合其他乘客尖叫，貌似相當盡興。可是旋轉多圈後，男子疑失去平衡，身體突然往後跌，在極高速的情況下被拋出座位。男子被拋出後，2名友人疑未察覺悲劇，繼續站立揮舞上衣，現場則有不少目睹意外的遊客受驚及激動尖叫。

由於男子墜地時頭部撞到欄杆，倒地時曾出現抽搐，立即被送院搶救，可惜因為頭部重傷，數小時後宣告不治。當地市政府於翌日（30日）表示，對男子離世深表遺憾，已即時關閉該遊樂設施及徹查事件，同時承諾往後會密切監管此類遊戲，防止類似事故再次發生。

延伸閱讀：

陸客滑雪摔倒埋雪堆亡　中國駐新潟總領事館關切促日警徹查

衰！2婦人帶男童坐港鐵　男童着鞋橫瞓霸2個位　網民斥教壞細路

文章授權轉載自《香港01》

墨西哥 復活節

延伸閱讀

她路邊停車惹怒大媽「這我兒子車位」！網齊喊：直接報警不用客氣

不是燒餅油條！「澱粉＋澱粉」最頂美食是它 網友一面倒大讚：一生推

花蓮7.2強震…全球大讚「台灣好強」！內行人揭關鍵：血淚教訓換來的

多晚都得回公司！台積電人資副總曝「地震SOP」：所有工程師都知道

相關新聞

馬來西亞大叔禁錮年輕女子3天！慘中刀伏屍公廁 恐怖真相曝光

馬來西亞發生恐怖公廁命案！1名45歲男子被發現身有刀傷伏屍公廁，警方其後查出驚人真相，原來該名大叔在案發前3天拐走1名28歲女子，禁錮她3天後，在公廁內欲向女子求歡被拒，在遇到激烈反抗下，男子被女子拿菜刀刺傷，最後在公廁內傷重死亡。

22歲男「站立」嗨玩遊樂設施 慘遭拋出座位爆頭亡

玩遊樂設施時應遵從安全守則，以免發生意外！墨西哥1名22歲男子於復活節期間與友人到嘉年華遊玩，當他搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉遊樂設施，男子與2名友人在過程中完全無視安全，直接站在遊樂設施上，僅靠單手抓緊握把，另一手則不斷揮舞上衣。當旋轉數圈後，男子在高速情況下疑失去平衡慘被拋出座位，最終因頭部重創，送院搶救後證實不治。

新科「世界最長壽的男人」！英國111歲爺爺曝習慣：每周吃炸魚薯條

高齡114歲的委內瑞拉男子莫拉（juan vicente perez mora）和112歲的日本男子園部義三郎近日相繼去...

人夫渴求「一男二女」多人運動！見妻挑選對象驚呆…崩潰仍硬上

幻想與現實，總有很大落差。外國1名人夫希望體驗「1男2女」的3P性愛，花了1個多月時間終成功說服妻子接受「多人運動」，條件是由妻子挑選對象，結果人夫見到妻子選中的人，竟是自己也認識，令他當場感到崩潰，但仍然「頂硬上」完成「多人運動」。

日本最年輕殺人犯！小學女生美工刀刺死好友 可愛長相曝光竟成網紅

2004年6月，日本發生一宗驚人的校園命案「佐世保小學生殺人事件」。長崎縣一名小六女生竟以美工刀多次刺向好友將她殺死。犯案時她只有11歲，是日本最年輕的殺人犯，在日本社會引起極大迴響。而這宗案件的導火線，竟只是朋友的一句玩笑？

弄假成真！他愚人節想「假上吊」惡整友人 下秒腳滑踢翻矮凳亡

印度一名18歲男子想在愚人節這天惡作劇，和朋友視訊時假裝上吊，結果視訊到一半，不慎從板凳上滑倒，意外將自己活活吊死。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。