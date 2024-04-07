22歲男「站立」嗨玩遊樂設施 慘遭拋出座位爆頭亡
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玩遊樂設施時應遵從安全守則，以免發生意外！墨西哥1名22歲男子於復活節期間與友人到嘉年華遊玩，當他搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉遊樂設施，男子與2名友人在過程中完全無視安全，直接站在遊樂設施上，僅靠單手抓緊握把，另一手則不斷揮舞上衣。當旋轉數圈後，男子在高速情況下疑失去平衡慘被拋出座位，最終因頭部重創，送院搶救後證實不治。
綜合外媒報導，事發於3月29日復活節周末，墨西哥華雷斯城（Ciudad Juárez）查米薩爾公園（Chamizal）發生乘客被拋出遊樂設施致死意外。當時公園正舉辨嘉年華活動，22歲男死者是嘉年華遊樂設施的員工之一，他與2位朋友到該處遊玩，並乘搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉遊樂設施。
從網上瘋傳片段可見，當時男子與2名友人享受遊樂設施的快感，不但赤裸上身並站起來，更只靠單手抓緊遊樂設施握把，另一手則不斷揮舞上衣，配合其他乘客尖叫，貌似相當盡興。可是旋轉多圈後，男子疑失去平衡，身體突然往後跌，在極高速的情況下被拋出座位。男子被拋出後，2名友人疑未察覺悲劇，繼續站立揮舞上衣，現場則有不少目睹意外的遊客受驚及激動尖叫。
由於男子墜地時頭部撞到欄杆，倒地時曾出現抽搐，立即被送院搶救，可惜因為頭部重傷，數小時後宣告不治。當地市政府於翌日（30日）表示，對男子離世深表遺憾，已即時關閉該遊樂設施及徹查事件，同時承諾往後會密切監管此類遊戲，防止類似事故再次發生。
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文章授權轉載自《香港01》
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