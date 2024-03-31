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男友出軌50歲閨密！24歲空姐怒毆小三「打到骨折」 下場慘了

香港01／ 田中貴
澳洲1名24歲空姐意外發現男友出軌，對象竟是其50歲閨密兼女同事，激動攤牌時，竟然出拳將小三顴骨、上顎和眼窩打到骨折。示意圖／ingimage
澳洲1名24歲空姐意外發現男友出軌，對象竟是其50歲閨密兼女同事，激動攤牌時，竟然出拳將小三顴骨、上顎和眼窩打到骨折。示意圖／ingimage

得知男友和閨密出軌，對方還比自己年長26歲，任何女生都會生氣！澳洲1名24歲空姐意外發現男友出軌，對象竟是其50歲閨密兼女同事，激動攤牌時，竟然出拳將小三顴骨、上顎和眼窩打到骨折，讓傷者近乎毀容，事後要接受手術，在臉上植入鈦合金板和鋼釘。案件近日開庭，慘戴綠帽的女子承認1項嚴重傷害他人身體的控訴，被法官判處18個月監禁，但緩刑2年，且要在4個月內向傷者賠償2,000澳元（約新台幣4萬元）。

慘遭雙重背叛的24歲空姐蘭斯當（Arabella Kimberly Mai Lansdown）在高中時就開始在澳洲航空 （Qantas）接受實習訓練，隨後擔任空姐大約5年，其間認識1名50歲女同事，雖然2人相差26歲，但她們一見如故，隨即成為好友。

但蘭斯當與男友分手，卻懷疑對方竟然與閨密有染，於是向兩人興師問罪。2022年11月26日，蘭斯當和閨密對質，閨密最初否認事件，但隨後承認的確與其前男友發生過關係，並向蘭斯當道歉。蘭斯當當下大怒揮拳，打到對方顴骨、上顎和眼窩骨折，傷者傷勢非常嚴重，需要即時接受手術，在臉上植入鈦合金板和鋼釘，傷患事後感到傷口持續麻木，而且有心理創傷。

案件在布里斯班地方法院提堂，蘭斯當承認1項嚴重傷害他人身體的控訴，提出願意賠償，並向法院撰寫1封信表達懊悔，傷者和其他同事亦為她求情，希望法官輕判。當中有人形容蘭斯當工作態度良好，案發時的行為「完全不符合她的性格」；辯方律師求情時稱，被告在童年時期受到歧視，目前正接受治療，慢慢學懂處理分手所造成的情緒問題，律師更強調如果罪名成立，蘭斯當將會無法獲得國內航空安全工作文件，恐失去空姐工作。

但法官獲告知澳洲航空保留蘭斯當的工作，但禁止她上機，同時認為傷者傷勢嚴重，無論是否有悔意，被告都要就自己的行為負責，對她判處18個月監禁，但緩刑2年，勒令蘭斯當要在4個月內要向傷者支付2,000澳元（約新台幣4萬元）賠償，宣判刑期時，蘭斯當不禁流淚。

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文章授權轉載自《香港01》

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