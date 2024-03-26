專找「寂寞阿公」拍片！性感網美成養老院黑名單 嘆：只能偷偷帶他們出來歡愛

同事間因朝夕相處而產生情愫並非新鮮事，不過有些企業為避免衍生其他問題，一旦發現公司內部出現辦公室戀情，便會對相關人員做進行調職或懲處。日本一位曾就職於知名銀行的女子表示，在業界，與同事結婚的情況相當普遍，甚至在她的公司內，同行結婚的比例就超過一半，然而，除了一般的情侶關係外，她也曾看過不少不倫戀...

2024-03-26 13:44