聽新聞
test
0:00 / 0:00
專找「寂寞阿公」拍片！性感網美成養老院黑名單 嘆：只能偷偷帶他們出來歡愛
美國情色網美蒂芙曾因「專找年邁男性拍A片」一炮而紅，更透過拍攝特殊題材的AV賺進大把鈔票。日前她甚至直接前往養老院或老人福利機構，尋找一起歡愛的合作對象，不過此舉受到養老機構的反感，更有3間養老院宣布禁止蒂芙前往探視，不過這位金髮甜心並不氣餒，反而表示：「現在開始，我會偷偷把他們帶出去」。
35歲的情色網美蒂芙（Tiff）長相清秀甜美，並擁有與之反差的火辣身材，曾自曝對「阿公」情有獨鍾，並透過自製「爺孫戀」題材的A片，月收入高達8萬美元（約新台幣251萬元）。不過近來蒂芙卻踢到鐵板，成了三間養老機構的「黑名單」。
根據外媒「鏡報」報導，蒂芙在社群平台向粉絲透露，由於自己到養老院尋找「拍片對象」的次數過於頻繁，竟被威斯康辛州的3間機構禁止進入，「現在我只能偷偷將養老院的居民帶出來，因為這是我製作（A片）內容的唯一方式」。
蒂芙在受訪時提到，雖然不受到養老院的工作人員歡迎，但機構裡的長輩們卻非常喜歡她，「他們厭倦了被困在家裡，並且經常告訴我，透過拍攝（A片）找回年輕的自己」，甚至在奶奶之間也很吃得開，「因為我滿足了她們的丈夫，而這是她們再也無法做到的」。儘管遇到挫折，蒂芙依舊持續開發新拍攝地點與夥伴，「我以找到新的老年人為目標，他們的生活需要一些『家裡找不到的樂趣』」。
蒂芙在接受「每日星報」採訪時也解釋，自己為多個成人網站提供作品，每個平台都有不同的規範和客群，她表示，自己不只對年長男性有興趣，也希望和各種類型的男性拍片，尤其是為那些「被忽視的族群」提供出演AV的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言