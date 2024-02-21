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靠「爺孫戀」AV發大財！性感網美情纏「阿公們」 自曝上床不收錢

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名35歲的性感網美兼模特兒蒂芙，透過拍攝特殊題材的淫穢AV，在成人平台占有一席之地。 圖／擷自IG＠WisconsinTiff
美國一名35歲的性感網美兼模特兒蒂芙，透過拍攝特殊題材的淫穢AV，在成人平台占有一席之地。 圖／擷自IG＠WisconsinTiff

美國一名35歲的性感網美兼模特兒蒂芙（Wisconsin Tiff）透過拍攝特殊題材的淫穢AV，在成人平台占有一席之地，月收入高達80000美元（約新台幣251萬元），且她十分喜歡與長者發生性關係，從未向床伴收過任何一毛錢，「上床僅僅只是為了好玩」。

根據外媒「每日星報」報導，成人網紅蒂芙本身就對「阿公們」情有獨鍾，並非外界以為的「收錢辦事」或被包養，她自曝「我從不接受付款，我上床只是為了好玩」。而蒂芙在享受床戰長輩們的同時，也將激戰過程製成AV上傳到OnlyFans，其中還包含排泄實況等淫穢內容，藉此賺得盆滿缽滿，每月進帳新台幣約251萬元。

但為何蒂芙會特別青睞長者呢？她透露，成熟的男人有一定程度的耐心與隨和，他們從多年閱歷中獲得的經驗，經常可以為AV增添深度與真實性，讓觀眾產生共鳴，「我很欽佩經驗豐富的男性所具備的智慧」。

以「爺孫戀」為題材的AV意外地廣受好評，粉絲涵蓋年輕女性及年長男性，不少人還私訊蒂芙表示，老少配的內容過於小眾且難以找尋，蒂芙是業界少數能夠不斷產出新內容的成人網紅之一。

但蒂芙也坦承，因為影片風格的關係，她的工作難以取得身邊親朋好友認同，因為他們擔心家中長輩在看到這類成人片後，會想跑去當AV男優，同時也害怕某天會看到蒂芙與自己的爺爺發生性行為。不過，蒂芙仍然熱愛她的工作，與長輩拍片為她帶來極大滿足感，並表示「未來也不會停止拍片，我喜歡和他們在一起」。

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