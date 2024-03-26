嚇傻！低薪OL兼差「爸爸活」遇帥氣中年客 聊天驚覺是未來上司
日本近年來許多女性為了賺取額外收入，投入「爸爸活」的行列之中。特別是過去因為疫情等因素，使得從事這類地下工作的人越來越多，甚至還變成主要的收入來源。但也有人在工作中，碰到一些意外的狀況，決定離開這個行業。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名美幸的23歲女性，過去在大學時期，就曾為了學費在夜店工作。畢業出社會後，又覺得找一般工作的薪資，遠不如過去夜店工作時期，因此打算找尋其他副業，最後決定開始做爸爸活。
由於平日工作繁忙，因此美幸的爸爸活只能在禮拜六進行。靠著前輩指點，做爸爸活除了收入不斐之外，當天飲食還能由對方請客，舒緩了不少經濟壓力，也讓美幸越來越期待禮拜六的到來。
然而有一天，美幸接待到一位看起來50歲左右的「G先生」。對方是個帥氣的中年男子，而且對待女性非常熟練，讓美幸一開始頗有好感。兩人聊開之後，G先生說她即將在不久後，到某間公司擔任高層職位。雖然沒有透露公司名稱，但是有講到一些業務內容，以及公司離哪個車站最近等等的訊息。
G先生透露越多，就越讓美幸感覺不妙。因為這些蛛絲馬跡，再再指向了G先生即將到任的企業，就是美幸現在任職的公司。爸爸活結束後，美幸立刻查詢公司網頁，果然看到有一位標註「新任」的上司，照片正和剛剛的G先生一模一樣。
往後美幸進到公司，都感到提心吊膽，深怕和G先生碰到面。自己也改變髮型，希望不要被認出來，並且深切反省，決定不再做爸爸活，並且打算未來搬到其他地方居住。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言