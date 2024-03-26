嚇傻！低薪OL兼差「爸爸活」遇帥氣中年客 聊天驚覺是未來上司

日本近年來許多女性為了賺取額外收入，投入「爸爸活」的行列之中。特別是過去因為疫情等因素，使得從事這類地下工作的人越來越多，甚至還變成主要的收入來源。但也有人在工作中，碰到一些意外的狀況，決定離開這個行業。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名美幸的23歲女性，過去在大學時期，就曾為了學費在夜店工作。畢業出社會後，又覺得找一般工作的薪資，遠不如過去夜店工作時期，因此打算找尋其他副業，最後決定開始做爸爸活。

由於平日工作繁忙，因此美幸的爸爸活只能在禮拜六進行。靠著前輩指點，做爸爸活除了收入不斐之外，當天飲食還能由對方請客，舒緩了不少經濟壓力，也讓美幸越來越期待禮拜六的到來。

然而有一天，美幸接待到一位看起來50歲左右的「G先生」。對方是個帥氣的中年男子，而且對待女性非常熟練，讓美幸一開始頗有好感。兩人聊開之後，G先生說她即將在不久後，到某間公司擔任高層職位。雖然沒有透露公司名稱，但是有講到一些業務內容，以及公司離哪個車站最近等等的訊息。

G先生透露越多，就越讓美幸感覺不妙。因為這些蛛絲馬跡，再再指向了G先生即將到任的企業，就是美幸現在任職的公司。爸爸活結束後，美幸立刻查詢公司網頁，果然看到有一位標註「新任」的上司，照片正和剛剛的G先生一模一樣。

往後美幸進到公司，都感到提心吊膽，深怕和G先生碰到面。自己也改變髮型，希望不要被認出來，並且深切反省，決定不再做爸爸活，並且打算未來搬到其他地方居住。