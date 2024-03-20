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患罕見婦病有「雙陰道」！網紅同時交2男友 嬌喊：1人1個沒有出軌
英國有位25歲的成人向網紅，患有罕見的婦科疾病「雙子宮畸形」（uterus didelphys），也就是說她擁有「雙子宮」、「雙陰道」；然而這位網紅並沒有因此而感到困擾，反而非常的引以為傲，並同時交了2個男友，宣稱因為自己擁有「雙陰道」，所以不算是出軌。
根據英國《太陽報》報導，25歲的成人向Only Fans網紅安妮（Annie Charlotte），因為同時擁有2個男朋友而出名，不過安妮表示自己並沒有出軌，因為她有「2個陰道」，而她的男友們「1人用1個」，「他們各自有『屬於』他們的陰道，他們只會跟固定的那個有性關係」。
安妮說雖然她的男友們互不認識、彼此也不知道對方的存在，但她也覺得男友們「不需要知道對方」。
安妮稱她正年輕、對一切都充滿好奇與探索慾，也渴望親密關係的建立，但突然間她被醫生宣告她的「異於常人」，安妮於採訪中談起她一開始面對雙子宮畸形的不安，「當你是青少年時你會想當個正常人就好，但突然間你被告知你不是正常人，這其實挺恐怖的」。
雖然擁有雙子宮的女性在懷孕時流產、早產的風險會增加，但還是可以擁有正常的生理功能。
在上了大學修讀哲學後，安妮不再將雙子宮視為身體上的缺陷和困擾，她徹底打開心扉接受這件事，並頗為自豪，「當你告訴別人這件事，他們當然會感到震驚，但同時也會感到有趣，這其實是個很酷的、代表我的事情」。
而對於男友們，安妮也透露她很享受與他們談戀愛帶來的快樂，也期待以後的相處，不過她強調自己「不會在同一天和他們2個都發生性關係，我覺得這樣對他們才公平」。
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